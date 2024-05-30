Tam Boyutta Gör OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarının artık GPT-4o ile tanıtılan özellikleri kullanabileceğini duyurdu. Ücretsiz kullanıcılar ayrıca başkaları tarafından oluşturulan özel GPT'lere erişebilecek, görsellere ilişkin sorular sorabilecek, grafikleri analiz etmesini isteyebilecek.

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GPT-4o ücretsiz olarak herkese açıldı

Model ve web yanıtları, veri analizi, grafik oluşturma, dosya yükleme, bellek ve özel GPT'ler gibi özelliklerden ChatGPT Plus, Teams ve Enterprise gibi ücretli kullanıcılar faydalanabiliyordu; artık bu özellikler ChatGPT kullanan herkese açık.

OpenAI, GPT-4’e kıyasla daha hızlı olan ve metin, görüntü ve ses yeteneklerinin geliştirildiği GPT-4o çok modlu geniş dil modelini tanıtırken ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını söylemişti. Bugün OpenAI, yeni özellikleri herkesin kullanıma sundu. Bu, kullanıcıların Google Drive veya OneDrive'dan dosyaları yükleyerek yapay zekaya grafikleri hızlıca analiz ettirme, grafik oluşturma dahil olmak üzere yeni gelen özellikleri de kullanabileceği anlamına geliyor. Yeni model gelişmiş veri analizi dışında daha hızlı tepki verme, ton ve arka plan sesleri gibi şeyleri anlama, hatta duygu katarak konuşma yeteneğine sahip.

Yalnız, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için belirlenmiş bir mesajlaşma ve konuşma sınırı var. Bu sınırın aşılması durumunda GPT-4o yerini GPT-3.5’e bırakıyor.

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OpenAI GPT-4o, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına açıldı