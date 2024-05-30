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    GPT-4o, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına açıldı

    OpenAI, Mayıs ayı başlarında tanıttığı en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-4o'yu tüm ChatGPT kullanıcılarına açtı. Peki, ücretsiz olarak hangi özelliklere erişilebiliyor?
    gpt-4o ücretsiz chatgpt Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarının artık GPT-4o ile tanıtılan özellikleri kullanabileceğini duyurdu. Ücretsiz kullanıcılar ayrıca başkaları tarafından oluşturulan özel GPT'lere erişebilecek, görsellere ilişkin sorular sorabilecek, grafikleri analiz etmesini isteyebilecek.

    GPT-4o ücretsiz olarak herkese açıldı

    Model ve web yanıtları, veri analizi, grafik oluşturma, dosya yükleme, bellek ve özel GPT'ler gibi özelliklerden ChatGPT Plus, Teams ve Enterprise gibi ücretli kullanıcılar faydalanabiliyordu; artık bu özellikler ChatGPT kullanan herkese açık.

    OpenAI, GPT-4’e kıyasla daha hızlı olan ve metin, görüntü ve ses yeteneklerinin geliştirildiği GPT-4o çok modlu geniş dil modelini tanıtırken ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını söylemişti. Bugün OpenAI, yeni özellikleri herkesin kullanıma sundu. Bu, kullanıcıların Google Drive veya OneDrive'dan dosyaları yükleyerek yapay zekaya grafikleri hızlıca analiz ettirme, grafik oluşturma dahil olmak üzere yeni gelen özellikleri de kullanabileceği anlamına geliyor. Yeni model gelişmiş veri analizi dışında daha hızlı tepki verme, ton ve arka plan sesleri gibi şeyleri anlama, hatta duygu katarak konuşma yeteneğine sahip.

    Yalnız, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için belirlenmiş bir mesajlaşma ve konuşma sınırı var. Bu sınırın aşılması durumunda GPT-4o yerini GPT-3.5’e bırakıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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