GPT-4o, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına açıldı

GPT-4o ücretsiz olarak herkese açıldı
Model ve web yanıtları, veri analizi, grafik oluşturma, dosya yükleme, bellek ve özel GPT'ler gibi özelliklerden ChatGPT Plus, Teams ve Enterprise gibi ücretli kullanıcılar faydalanabiliyordu; artık bu özellikler ChatGPT kullanan herkese açık.
OpenAI, GPT-4’e kıyasla daha hızlı olan ve metin, görüntü ve ses yeteneklerinin geliştirildiği GPT-4o çok modlu geniş dil modelini tanıtırken ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını söylemişti. Bugün OpenAI, yeni özellikleri herkesin kullanıma sundu. Bu, kullanıcıların Google Drive veya OneDrive'dan dosyaları yükleyerek yapay zekaya grafikleri hızlıca analiz ettirme, grafik oluşturma dahil olmak üzere yeni gelen özellikleri de kullanabileceği anlamına geliyor. Yeni model gelişmiş veri analizi dışında daha hızlı tepki verme, ton ve arka plan sesleri gibi şeyleri anlama, hatta duygu katarak konuşma yeteneğine sahip.
Yalnız, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için belirlenmiş bir mesajlaşma ve konuşma sınırı var. Bu sınırın aşılması durumunda GPT-4o yerini GPT-3.5’e bırakıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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