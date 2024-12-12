Yapay zeka Sora ile yapılan kısa filmler izleyenleri şaşırtıyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI'nin uzun süredir beklenen yapay zeka video üretim modeli Sora, 10 aylık bir önizleme sürecinin ardından bu hafta kullanıcılara sunuldu. Tamamıyla Sora ile “The First Humans” adlı kısa film ise izleyenleri büyüledi. Öte yandan Sora’nın yaptıkları övülse de yapamadıkları da sert eleştirilerden nasibini alıyor.

Harika içeriklerin yanında felaketler de var

Sora’nın tanıtımında paylaşılan kısa bir film, teknolojinin potansiyelini gözler önüne serdi. Fütürist podcaster Ed Krassenstein, KNGMKRlabs tarafından Sora ile üretilen ile “The First Humans” adlı belgesel tarzındaki kısa filmi “inanılmaz derecede gerçekçi ve etkileyici” olarak nitelendirdi. Sosyal ağlardaki çoğu kullanıcı bu kısa filmi güçlü ve etkileyici buldu. Benzer şekilde Dave Clark tarafından Sora ile yapılan “Father Time” adlı kısa video da ses getiren örneklerden oldu.

Ancak farklı örneklerde, diğer kullanıcıların ve sinema endüstrisindeki isimlerin deneyimleri aynı şekilde olumlu olmadı. Birçok içerik üreticisi, Sora’nın karmaşık sahnelerde tutarlı fizik simülasyonları yapamaması ve verilen talimatlara tam uyum sağlayamaması gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. Örneğin, bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, yürüyen insanların bacaklarının ters yönde hareket ettiği ve anatomik açıdan gerçek dışı sonuçlar ortaya çıktığı görüldü.

Sora’nın en büyük rakipleri arasında Runway, Luma, Hailuo, Kling ve Tencent’in Hunyuan modelleri yer alıyor. Özellikle HailuoAI’nin kullanıcılar tarafından daha etkili ve kullanımı kolay olduğu belirtiliyor. OpenAI’nin aksine, birçok rakip model ücretsiz kullanım katmanları sunarken, Sora'nın en düşük ücretli planı aylık 20 dolar, sınırsız kullanım seçeneği ise 200 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle sunuluyor.

Ayrıca, OpenAI’nin içerik kısıtlamaları da eleştirilerin odak noktası oldu. Şiddet ve müstehcen içeriklerin yanı sıra “çizgi film tarzı” unsurların bile yasaklanması, bazı kullanıcılar için modelin yaratıcı potansiyelini sınırlıyor.

Hollywood’un dikkatini çekmek zor

Sora’nın “yarım yamalak” başlangıcı, OpenAI’nin Hollywood stüdyolarıyla iş birliği yapma planlarını da tehlikeye atabilir. Rakiplerinden Runway, halihazırda Lionsgate ile özel bir anlaşmaya imza atmış durumda. Bu anlaşma ile firma, 20.000'den fazla film ve TV şovundan oluşan bir katalog üzerinde özel olarak eğitilmiş AI modellerini Lionsgate’e sağlayacak.

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OpenAI’nin blog açıklamasında, modelin hâlâ iyileştirilmesi gereken birçok alanı olduğu kabul ediliyor: “Sora, karmaşık sahnelerin fiziğini simüle etmekte zorlanabilir ve belirli neden-sonuç ilişkilerini anlamayabilir. Model ayrıca, sağ-sol ayrımı gibi bir komut isteminde yer alan uzamsal ayrıntıları karıştırabilir veya belirli kamera yörüngeleri gibi zaman içinde gelişen olayları doğru bir şekilde aktaramayabilir.”

Sora’nın mevcut durumunu yorumlamak zor. Bazen çok gerçekçi sonuçlar üretebilse de saçma ve fizikten veya anatomiden yoksun videolar da ortaya çıkarabiliyor. Bu tutarlılık sorunu Sora’nın şimdilik bu yarışta geride kaldığını gösteriyor.

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