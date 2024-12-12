Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka Sora ile yapılan kısa filmler izleyenleri şaşırtıyor

    OpenAI’ın uzunca bir süredir beklenen yapay zeka video üretim modeli Sora, geçtiğimiz günlerde kullanıma açıldı. Sora ile yapılan “The First Humans” adlı kısa film ise izleyenleri büyüledi.
    Yapay zeka Sora ile yapılan kısa filmler izleyenleri şaşırtıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin uzun süredir beklenen yapay zeka video üretim modeli Sora, 10 aylık bir önizleme sürecinin ardından bu hafta kullanıcılara sunuldu. Tamamıyla Sora ile “The First Humans” adlı kısa film ise izleyenleri büyüledi. Öte yandan Sora’nın yaptıkları övülse de yapamadıkları da sert eleştirilerden nasibini alıyor.

    Harika içeriklerin yanında felaketler de var

    Sora’nın tanıtımında paylaşılan kısa bir film, teknolojinin potansiyelini gözler önüne serdi. Fütürist podcaster Ed Krassenstein, KNGMKRlabs tarafından Sora ile üretilen ile “The First Humans” adlı belgesel tarzındaki kısa filmi “inanılmaz derecede gerçekçi ve etkileyici” olarak nitelendirdi. Sosyal ağlardaki çoğu kullanıcı bu kısa filmi güçlü ve etkileyici buldu. Benzer şekilde Dave Clark tarafından Sora ile yapılan “Father Time” adlı kısa video da ses getiren örneklerden oldu.

    Ancak farklı örneklerde, diğer kullanıcıların ve sinema endüstrisindeki isimlerin deneyimleri aynı şekilde olumlu olmadı. Birçok içerik üreticisi, Sora’nın karmaşık sahnelerde tutarlı fizik simülasyonları yapamaması ve verilen talimatlara tam uyum sağlayamaması gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. Örneğin, bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, yürüyen insanların bacaklarının ters yönde hareket ettiği ve anatomik açıdan gerçek dışı sonuçlar ortaya çıktığı görüldü.

    Sora’nın en büyük rakipleri arasında Runway, Luma, Hailuo, Kling ve Tencent’in Hunyuan modelleri yer alıyor. Özellikle HailuoAI’nin kullanıcılar tarafından daha etkili ve kullanımı kolay olduğu belirtiliyor. OpenAI’nin aksine, birçok rakip model ücretsiz kullanım katmanları sunarken, Sora'nın en düşük ücretli planı aylık 20 dolar, sınırsız kullanım seçeneği ise 200 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle sunuluyor.

    Ayrıca, OpenAI’nin içerik kısıtlamaları da eleştirilerin odak noktası oldu. Şiddet ve müstehcen içeriklerin yanı sıra “çizgi film tarzı” unsurların bile yasaklanması, bazı kullanıcılar için modelin yaratıcı potansiyelini sınırlıyor.

    Hollywood’un dikkatini çekmek zor

    Sora’nın “yarım yamalak” başlangıcı, OpenAI’nin Hollywood stüdyolarıyla iş birliği yapma planlarını da tehlikeye atabilir. Rakiplerinden Runway, halihazırda Lionsgate ile özel bir anlaşmaya imza atmış durumda. Bu anlaşma ile firma, 20.000'den fazla film ve TV şovundan oluşan bir katalog üzerinde özel olarak eğitilmiş AI modellerini Lionsgate’e sağlayacak.

    OpenAI’nin blog açıklamasında, modelin hâlâ iyileştirilmesi gereken birçok alanı olduğu kabul ediliyor: “Sora, karmaşık sahnelerin fiziğini simüle etmekte zorlanabilir ve belirli neden-sonuç ilişkilerini anlamayabilir. Model ayrıca, sağ-sol ayrımı gibi bir komut isteminde yer alan uzamsal ayrıntıları karıştırabilir veya belirli kamera yörüngeleri gibi zaman içinde gelişen olayları doğru bir şekilde aktaramayabilir.”

    Sora’nın mevcut durumunu yorumlamak zor. Bazen çok gerçekçi sonuçlar üretebilse de saçma ve fizikten veya anatomiden yoksun videolar da ortaya çıkarabiliyor. Bu tutarlılık sorunu Sora’nın şimdilik bu yarışta geride kaldığını gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi çeken hat temsa prestij 100 km ne kadar yakar azar premium fiyat philips tv iptv yükleme porsche macan kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız