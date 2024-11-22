Dream Productions'tan fragman yayınlandı: Inside Out ekibi geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Pixar'ın Inside Out (Ters Yüz) serisi, tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alıyor. Son derece yaratıcı bir fikirden yola çıkarak, onu hem eğlenceli hem de duygu dolu bir maceraya dönüştüren Inside Out serisi, bu yıl çıkan devam filmiyle de büyük başarı yakaladı. Dünya genelinde 1.68 milyar dolar hasılat yapan film, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu.

Yıllar sonra gelen devam filmiyle sinemaseverlerin gönlünü bir kez daha fetheden Inside Out, şimdi de bir spin-off dizisiyle TV ekranlarına taşınıyor. Inside Out filmleriyle aynı evrende geçen animasyon dizisi Dream Productions, 11 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün diziden ilk uzun soluklu fragmanı yayınladı.

Apple TV'den dev zam: Öde-izle fiyatları 10'a katlandı 1 gün önce eklendi

Dream Productions, 11 Aralık'ta Başlayacak

Dream Productions, ilk iki Inside Out filminin arasında geçiyor ve rüyaların üretilmesinden sorumlu olan departmana odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise her gece Riley'nin rüyalarını hazırlayıp zamanında yetiştirmeye çalışan ekip yer alıyor. Dream Productions, rüyaların aynı bir film setinde olduğu gibi bir yapım ekibi tarafından çekilip hazırlandığı bir dünyayı izleyicilere tanıtacak.

Yayınlanan bu fragmanda da görebileceğiniz üzere Dream Productions'ta filmlerden tanıdığımız pek çok karakter de yer alıyor. Üstelik bunları yine aynı isimler seslendiriyor. Dizinin başındaki isim ise daha önce Luca, Soul ve Inside Out 2 gibi filmlerde görev almış olan Mike Jones.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.