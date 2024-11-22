Dream Productions'tan fragman yayınlandı: Inside Out ekibi geri dönüyor

Yıllar sonra gelen devam filmiyle sinemaseverlerin gönlünü bir kez daha fetheden Inside Out, şimdi de bir spin-off dizisiyle TV ekranlarına taşınıyor. Inside Out filmleriyle aynı evrende geçen animasyon dizisi Dream Productions, 11 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün diziden ilk uzun soluklu fragmanı yayınladı.
Dream Productions, 11 Aralık'ta Başlayacak
Dream Productions, ilk iki Inside Out filminin arasında geçiyor ve rüyaların üretilmesinden sorumlu olan departmana odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise her gece Riley'nin rüyalarını hazırlayıp zamanında yetiştirmeye çalışan ekip yer alıyor. Dream Productions, rüyaların aynı bir film setinde olduğu gibi bir yapım ekibi tarafından çekilip hazırlandığı bir dünyayı izleyicilere tanıtacak.
Yayınlanan bu fragmanda da görebileceğiniz üzere Dream Productions'ta filmlerden tanıdığımız pek çok karakter de yer alıyor. Üstelik bunları yine aynı isimler seslendiriyor. Dizinin başındaki isim ise daha önce Luca, Soul ve Inside Out 2 gibi filmlerde görev almış olan Mike Jones.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.