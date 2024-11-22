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    Dream Productions'tan fragman yayınlandı: Inside Out ekibi geri dönüyor

    Inside Out ekibi geri dönüyor. Pixar'ın sevilen film serisiyle aynı evrende geçecek olan spin-off dizisi Dream Productions, önümüzdeki ay Disney+'ta izleyici ile buluşacak.
    Inside Out dizisi Dream Productions'ın fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Pixar'ın Inside Out (Ters Yüz) serisi, tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alıyor. Son derece yaratıcı bir fikirden yola çıkarak, onu hem eğlenceli hem de duygu dolu bir maceraya dönüştüren Inside Out serisi, bu yıl çıkan devam filmiyle de büyük başarı yakaladı. Dünya genelinde 1.68 milyar dolar hasılat yapan film, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu.

    Yıllar sonra gelen devam filmiyle sinemaseverlerin gönlünü bir kez daha fetheden Inside Out, şimdi de bir spin-off dizisiyle TV ekranlarına taşınıyor. Inside Out filmleriyle aynı evrende geçen animasyon dizisi Dream Productions, 11 Aralık'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün diziden ilk uzun soluklu fragmanı yayınladı.

    Dream Productions, 11 Aralık'ta Başlayacak

    Dream Productions, ilk iki Inside Out filminin arasında geçiyor ve rüyaların üretilmesinden sorumlu olan departmana odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise her gece Riley'nin rüyalarını hazırlayıp zamanında yetiştirmeye çalışan ekip yer alıyor. Dream Productions, rüyaların aynı bir film setinde olduğu gibi bir yapım ekibi tarafından çekilip hazırlandığı bir dünyayı izleyicilere tanıtacak.

    Yayınlanan bu fragmanda da görebileceğiniz üzere Dream Productions'ta filmlerden tanıdığımız pek çok karakter de yer alıyor. Üstelik bunları yine aynı isimler seslendiriyor. Dizinin başındaki isim ise daha önce Luca, Soul ve Inside Out 2 gibi filmlerde görev almış olan Mike Jones.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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