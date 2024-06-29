Inside Out 2, gişeyi domine etmeye devam ediyor

Ancak filmin başarısı bununla sınırlı kalmadı. Sonraki günlerde de etkileyici bir performans sergileyen Inside Out, bugün itibarıyla 902 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. Filmin bu hafta sonu elde edeceği hasılatla birlikte 1 milyar dolar barajını geçmesi bekleniyor. Üstelik gidişat sonraki haftalarda bu rakamın daha da yükseleceğini gösteriyor. Bu noktada filmin 1.5 milyar dolara ulaşması çok da sürpriz olmayacaktır.
Inside Out 2, Pixar'ın Son Yıllardaki En Başarılı İşi Oldu
Inside Out 2'nin yakaladığı bu başarı hem Disney hem de Pixar için kötü gidişatı tersine çevirmiş oldu. Pixar son yıllarda Turning Red ve Elemental gibi beğeni kazanan işlere imza atmış olsa da bu beğeni gişe rakamlarına yansımadı. Son dönemde çıkan Pixar filmleri gişede genel olarak hayal kırıklığı yarattı. Bu yüzden yeni Inside Out filminin yakaladığı bu başarı, stüdyonun geleceği için de oldukça önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.