Yusuf Dikeç'e reklamında yer aldığı The Day of the Jackal dizisinde rol teklif edildi

Kısa süre önce The Day of the Jackal dizisinin tanıtım videosunda izleyicilerin karşısına çıkan Yusuf Dikeç, dizinin kendisinde de rol alması için kendisine teklif yapıldığını açıkladı.