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    Yusuf Dikeç'e reklamında yer aldığı The Day of the Jackal dizisinde rol teklif edildi

    Kısa süre önce The Day of the Jackal dizisinin tanıtım videosunda izleyicilerin karşısına çıkan Yusuf Dikeç, dizinin kendisinde de rol alması için kendisine teklif yapıldığını açıkladı.
    Yusuf Dikeç Tam Boyutta Gör
    Peacock platformunda yayınlanan ve ilk sezonuyla beğeni kazanan The Day of the Jackal dizisi için geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir tanıtım videosu yayınlandı. Söz konusu bu videoda, dizide farklı kılıklara bürünerek hedeflerine yaklaşan suikastçı bu kez Yusuf Dikeç kılığına giriyordu. Paris Olimpiyatları sırasında ikonik bir figüre dönüşen Yusuf Dikeç'in rol aldığı bu video özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi ve dizinin adını çok daha geniş bir kitleye duyurmasını sağladı.

    Yusuf Dikeç: The Day of the Jackal Dizisinde Rol Almak İçin Teklif Aldım ama Kabul Etmedim

    Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bu konu hakkında konuşan Yusuf Dikeç, sadece tanıtım videosunda değil dizide de rol alması için kendisine teklif yapıldığını ama bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. Dizide rol almak için her ay 15 günü İspanya'da geçirmesi gerekeceğini söyleyen Dikeç, spor hayatını etkileyeceği için teklifi geri çevirdiğini söyledi ve ekledi: "Herkes bildiği işin yapsın."

    "“Aslında benim 2. sezonda oynamamı istediler ancak benim çok zamanım yok. 12 bölümlük bir dizi olacakmış. Ama benim oynayabilmem için ayda 15 gün İspanya’da yaşamam gerekecekti. O da benim için zor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Herkes bildiği işi yapsın. Benim ayın 15 günü orada yaşamam demek burada yapmış olduğum spora engel demek. O yüzden kabul etmedim. Onlar da ısrar ettiler illa fragmanında birkaç kare gözük diye. Biz de sadece fragman için gittik. 1 gün kaldık zaten sonra geri döndük. Dizinin kendi içinde yokum yani. Belki fragman için çektiğimiz 1 dakikalık bir görüntüyü koyarlar o kadar."

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