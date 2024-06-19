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    Anlık Bildirim

    Inside Out 2, gişede 2024'ün en iyi açılışını yaptı

    Bu hafta vizyona giren yeni Pixar filmi Inside Out 2, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Disney'in gişedeki kötü gidişatını tersine çeviren film, 2024'ün en iyi açılışını yaptı.
    Inside Out 2 gişe yolculuğuna rekorla başladı Tam Boyutta Gör
    2015 yılında çıkan Inside Out (Ters Yüz), Pixar'ın son yıllardaki en beğenilen işlerinden biri olmuş, bu başarısını gişede 858 milyon dolar hasılata ulaşarak taçlandırmıştı. Bu yüzden Inside Out'un bu hafta vizyona giren devam filminden de beklentiler yüksekti. Ancak Inside Out 2, en iyimser beklentilerin bile üzerinde bir açılış yaptı.

    Vizyondaki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 154.2 milyon dolar hasılat yapan Inside Out 2, dünya genelinde ise 300 milyon dolara ulaştı. Böylece Dune Part Two'yu geride bırakan film, gişede 2024'ün en iyi açılışını yaptı. Sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, bu performansını önümüzdeki günlerde de sürdürecek gibi görünüyor. Zira normalde sinemalar için durgun geçen hafta içi günlerde bile film yüksek hasılat rakamlarına ulaşıyor. Görünen o ki Pixar yıllar sonra yeniden bir hit'le karşımızda.

    Inside Out 2, Disney'in İmdadına Yetişti

    Inside Out 2'nin yakaladığı bu başarı, Disney'in bir süredir devam eden kötü gidişatını da kırmış oldu. Son dönemde sadece Marvel filmleri değil Pixar filmleri ve Disney klasiklerinin yeniden çevrimleri de hayal kırıklığı yaratınca, stüdyo oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti. Şimdi Inside Out 2'nin başarı yakalaması stüdyoyu biraz rahatlatacaktır.

    Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, iki ay üst üste gişeyi Disney'in domine ettiği bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü önümüzdeki ay da Deadpool & Wolverine vizyona girecek ki gelen son rakamlar yeni Deadpool filminin tam bir gişe canavarı olacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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