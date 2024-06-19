Inside Out 2, gişede 2024'ün en iyi açılışını yaptı

Vizyondaki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 154.2 milyon dolar hasılat yapan Inside Out 2, dünya genelinde ise 300 milyon dolara ulaştı. Böylece Dune Part Two'yu geride bırakan film, gişede 2024'ün en iyi açılışını yaptı. Sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, bu performansını önümüzdeki günlerde de sürdürecek gibi görünüyor. Zira normalde sinemalar için durgun geçen hafta içi günlerde bile film yüksek hasılat rakamlarına ulaşıyor. Görünen o ki Pixar yıllar sonra yeniden bir hit'le karşımızda.
Inside Out 2, Disney'in İmdadına Yetişti
Inside Out 2'nin yakaladığı bu başarı, Disney'in bir süredir devam eden kötü gidişatını da kırmış oldu. Son dönemde sadece Marvel filmleri değil Pixar filmleri ve Disney klasiklerinin yeniden çevrimleri de hayal kırıklığı yaratınca, stüdyo oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti. Şimdi Inside Out 2'nin başarı yakalaması stüdyoyu biraz rahatlatacaktır.
Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, iki ay üst üste gişeyi Disney'in domine ettiği bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü önümüzdeki ay da Deadpool & Wolverine vizyona girecek ki gelen son rakamlar yeni Deadpool filminin tam bir gişe canavarı olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.