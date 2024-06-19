Inside Out 2, gişede 2024'ün en iyi açılışını yaptı

Tam Boyutta Gör 2015 yılında çıkan Inside Out (Ters Yüz), Pixar'ın son yıllardaki en beğenilen işlerinden biri olmuş, bu başarısını gişede 858 milyon dolar hasılata ulaşarak taçlandırmıştı. Bu yüzden Inside Out'un bu hafta vizyona giren devam filminden de beklentiler yüksekti. Ancak Inside Out 2, en iyimser beklentilerin bile üzerinde bir açılış yaptı.

Vizyondaki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 154.2 milyon dolar hasılat yapan Inside Out 2, dünya genelinde ise 300 milyon dolara ulaştı. Böylece Dune Part Two'yu geride bırakan film, gişede 2024'ün en iyi açılışını yaptı. Sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, bu performansını önümüzdeki günlerde de sürdürecek gibi görünüyor. Zira normalde sinemalar için durgun geçen hafta içi günlerde bile film yüksek hasılat rakamlarına ulaşıyor. Görünen o ki Pixar yıllar sonra yeniden bir hit'le karşımızda.

Deadpool & Wolverine gişede rekor açılışa doğru gidiyor 3 gün önce eklendi

Inside Out 2, Disney'in İmdadına Yetişti

Inside Out 2'nin yakaladığı bu başarı, Disney'in bir süredir devam eden kötü gidişatını da kırmış oldu. Son dönemde sadece Marvel filmleri değil Pixar filmleri ve Disney klasiklerinin yeniden çevrimleri de hayal kırıklığı yaratınca, stüdyo oldukça sıkıntılı bir döneme girmişti. Şimdi Inside Out 2'nin başarı yakalaması stüdyoyu biraz rahatlatacaktır.

Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, iki ay üst üste gişeyi Disney'in domine ettiği bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü önümüzdeki ay da Deadpool & Wolverine vizyona girecek ki gelen son rakamlar yeni Deadpool filminin tam bir gişe canavarı olacağını gösteriyor.

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Inside Out 2 gişe yolculuğuna rekorla başladı