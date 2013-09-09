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Instagram 150 milyon kullanıcıya ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram 150 milyon kullanıcıya ulaştı

Resim tabanlı paylaşım sistemini mobil platformlara getiren ve kendi sosyal ağını oluşturmayı başaran Instagram, sonrasında Facebook'un devasa ağına dahil olmuştu.

Pek çok tartışmayı beraberinde getiren bu satın alım görünüşe göre kullanıcı sayısında bir azalmaya neden olmuyor. Şubat ayında 100 milyon kullanıcı sayısı olan Instagram, an itibariyle 150 milyon kullanıcı sayısını da geçmiş durumda. 

Kısa süre önce Vine servisine alternatif bir hizmet başlatan Instagram oldukça da ilgi görmüştü. Firmanın operasyonlardan sorumlu şefi gelecek yıl ağ içerisinde reklam satışlarına başlayacaklarını açıkladı. 

http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887324577304579059230069305894-lMyQjAxMTAzMDAwODEwNDgyWj.html Yorum Yaz
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GokhanMaths 6 yıl
insnaların özel pozlarını herkese göstermelerini bir türlü anlayamadım
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wolf silver 6 yıl
O kadar cok reklamı yapıldi ki herkes merak içinde gıdıp bır ınstagram hesabı acti.. özellikle bu donanım haberde "ınstagram windows phone ye gelecek, Instagramdan açıklama: haziranda windows mağazasındayız, ınstagram blackberry ye gelecek, yok gelmeyecek" vs gıbı haberler yüzünden tabi bu sadece donanım haberde değıl diğer yabancı sitelerde de böyle böyle haberler yüzünden cok popüler oldu.. sanki windows mağazasına gelse ne olacak? Android için konuşursam Google Play Store de filtreleme işini ınstagramdan cok daha ıyı yapan programlar var . Windowsta yok galıba..
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Redunay 6 yıl
gereksiz
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e-Militarist 6 yıl
Sanırım twitter gibi bu platformda da olay ünlülerin etrafında dönüyor. Ünlü mekanı. Twitter'da sarmamıştı beni, bu da sarmaz. Benden uzak.

Edit: (-_-)
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sniko1 6 yıl
Resmi instagram ve Facebook uygulamalarını Windows Phone'ye yayınlamayan ve gerçekten bizim gibi wp kullanıcılarını çok zor durumda bırakan (instagram hariç 6tag bence gayet yeterli) Facebook gibi firmaların böyle başarılar kazanmasını canı gönülden istemiyorum!
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swat882 6 yıl
İnstagramı ben ve çevrem kullanmadığından mı tutmamış gibi görüyorum yoksa gerçekten öyle mi?
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