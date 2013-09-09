Instagram 150 milyon kullanıcıya ulaştı





Resim tabanlı paylaşım sistemini mobil platformlara getiren ve kendi sosyal ağını oluşturmayı başaran Instagram, sonrasında Facebook'un devasa ağına dahil olmuştu.





Pek çok tartışmayı beraberinde getiren bu satın alım görünüşe göre kullanıcı sayısında bir azalmaya neden olmuyor. Şubat ayında 100 milyon kullanıcı sayısı olan Instagram, an itibariyle 150 milyon kullanıcı sayısını da geçmiş durumda.





Kısa süre önce Vine servisine alternatif bir hizmet başlatan Instagram oldukça da ilgi görmüştü. Firmanın operasyonlardan sorumlu şefi gelecek yıl ağ içerisinde reklam satışlarına başlayacaklarını açıkladı.

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