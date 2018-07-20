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Instagram Direct artık aktif olan arkadaşlarınızı gösterecek

Instagram yeni özelliği ile artık Direct üzerinden bir şeyler paylaştığınız insanların o an aktif olup olmadıklarını görmenizi sağlayacak. Yeni özelliğin tüm detayları haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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sosyal medya
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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Instagram Direct artık aktif olan arkadaşlarınızı gösterecek
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Instagram kendi bloğunda paylaştığı yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Artık Instagram’da Direct üzerinden konuştuğunuz insanların aktif olup olmadığını görebileceksiniz. Eğer konuştuğunuz insan o an Instagram’da aktif ise profil resminin yan tarafında yeşil bir nokta belirecek. Bu şekilde kişinin aktif olduğunu anlayabileceksiniz. Bahsi geçen özellik sadece sizi takip eden ya da daha önce Direct üzerinden konuştuğunuz kullanıcılar için geçerli. İsterseniz ayarlardan arkadaşlarınıza aktif görünme seçeneğini kapatmanız mümkün.
              
Instagram Direct artık aktif olan arkadaşlarınızı gösterecek
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Şirketin bu yeni özelliği getirmesinin aslında iki amacı var. Birincisi Direct üzerinden yapılan gerçek zamanlı konuşma ve karşılıklı etkileşim sürelerini arttırmak. İkincisi ise insanların Direct üzerinden birbirleri ile paylaşım yapma sayılarını arttırmak. Kullanıcılar karşı tarafın aktif olduğunu gördüğünde anasayfada hoşuna giden içerikleri Direct üzerinden art arda paylaşabilir, böylece sayı olarak daha fazla paylaşım yapılmış olur.

Benzer bir özellik Facebook Messenger uygulamasında uzun zamandır kullanımda. Anlaşılan Instagram Direct özelliğini günlük hayatta daha aktif kullanılan bir messenger uygulaması haline getirmeye çalışıyor. Bakalım yeni gelen özellik şirketin beklentilerini karşılayacak mı? Bekleyip göreceğiz.

https://instagram-press.com/blog/2018/07/19/new-see-when-your-friends-are-online-to-dm/ Yorum Yaz
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Kerim5100 10 ay
Mağara soğuk muydu kardeş?
Aylardır var bu zaten :D
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Guest-CF3D9488C 10 ay Kerim5100




Hakkaten hee. Taa ne zaman başladı o olay. Tabiki o özelliği pasif ettik hemen
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