Instagram Direct artık aktif olan arkadaşlarınızı gösterecek

Tam Boyutta Gör

Instagram kendi bloğunda paylaştığı yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Artık Instagram’da Direct üzerinden konuştuğunuz insanların aktif olup olmadığını görebileceksiniz. Eğer konuştuğunuz insan o an Instagram’da aktif ise profil resminin yan tarafında yeşil bir nokta belirecek. Bu şekilde kişinin aktif olduğunu anlayabileceksiniz. Bahsi geçen özellik sadece sizi takip eden ya da daha önce Direct üzerinden konuştuğunuz kullanıcılar için geçerli. İsterseniz ayarlardan arkadaşlarınıza aktif görünme seçeneğini kapatmanız mümkün.

Şirketin bu yeni özelliği getirmesinin aslında iki amacı var. Birincisi Direct üzerinden yapılan gerçek zamanlı konuşma ve karşılıklı etkileşim sürelerini arttırmak. İkincisi ise insanların Direct üzerinden birbirleri ile paylaşım yapma sayılarını arttırmak. Kullanıcılar karşı tarafın aktif olduğunu gördüğünde anasayfada hoşuna giden içerikleri Direct üzerinden art arda paylaşabilir, böylece sayı olarak daha fazla paylaşım yapılmış olur.

Benzer bir özellik Facebook Messenger uygulamasında uzun zamandır kullanımda. Anlaşılan Instagram Direct özelliğini günlük hayatta daha aktif kullanılan bir messenger uygulaması haline getirmeye çalışıyor. Bakalım yeni gelen özellik şirketin beklentilerini karşılayacak mı? Bekleyip göreceğiz.

https://instagram-press.com/blog/2018/07/19/new-see-when-your-friends-are-online-to-dm/