Instagram Reels süreleri uzadı: İşte Reels'lara gelen yeni özellikler

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Popüler sosyal medya platformu Meta, TikTok'u kovalamaya devam ederken yakın bir zamanda hem Facebook hem de Instagram Reels'ları için yeni özelliklerin barındığı bir güncelleme yayınladı. İşte detaylar:

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İşte Instagram Reels'lara gelen yenilikler:

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Instagram, Reels'e bir dizi yenilikler getiriyor. Güncelleme ile gelen yeni özelliklerden biri Reels video süresiyle ilgili. Eskiden uzunluğu 60 saniye olan video uzunluğu, yeni güncelleme ile 90 saniyeye çıkarıldı.

Şirket ayrıca yeni gelen güncelleme ile Reels'leri daha çekici hale getirmek için birkaç yeni ses aracı ve hazır şablon getiriyor. Yeni ses kütüphanesi sayesinde daha çok ses seçeneğine kavuşacak olan Reels'lar, harici kaynaklardan ses eklemeyi de destekleyecek.

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Güncelleme ile gelen bir başka özellik ise Instagram Hikayeler'de uzun süredir popüler olan anket, emoji ve test çıkartmalarının Reels'lara da geliyor olması. Böylece artık Reels'lar üzerinden de anketler ve testler yapılabilecek.

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Instagram'a 90 saniyelik Reels videoları geliyor