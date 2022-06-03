Instagram Reels süreleri uzadı: İşte Reels'lara gelen yeni özellikler

Popüler sosyal medya platformu Meta, TikTok'u kovalamaya devam ederken yakın bir zamanda hem Facebook hem de Instagram Reels'ları için yeni özelliklerin barındığı bir güncelleme yayınladı. İşte detaylar:
İşte Instagram Reels'lara gelen yenilikler:
Instagram, Reels'e bir dizi yenilikler getiriyor. Güncelleme ile gelen yeni özelliklerden biri Reels video süresiyle ilgili. Eskiden uzunluğu 60 saniye olan video uzunluğu, yeni güncelleme ile 90 saniyeye çıkarıldı.
Şirket ayrıca yeni gelen güncelleme ile Reels'leri daha çekici hale getirmek için birkaç yeni ses aracı ve hazır şablon getiriyor. Yeni ses kütüphanesi sayesinde daha çok ses seçeneğine kavuşacak olan Reels'lar, harici kaynaklardan ses eklemeyi de destekleyecek.
Güncelleme ile gelen bir başka özellik ise Instagram Hikayeler'de uzun süredir popüler olan anket, emoji ve test çıkartmalarının Reels'lara da geliyor olması. Böylece artık Reels'lar üzerinden de anketler ve testler yapılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.