Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram akışına yeni tasarım geliyor

Instagram, ilk etapta çok küçük bir kitle ile test etmeyi planladığı yeni akış tasarımını yanlışlıkla kullanıcılarının hatrı sayılır bir kısmı için kullanıma açtı. Detaylar haberimizde.
4 ay
14,6b
1
15
sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcı sayısıyla son yılların en popüler sosyal medya platformu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Instagram, kullanıcılarının keyfini oldukça kaçıran yeni tasarımını yanlışlıkla dünyanın dört bir yanından, binlerce kullanıcının beğenisine sundu. İlk etapta çok küçük bir kitle ile test edilmesi beklenen yeni özellik, bir kaza sonucu planlanandan çok daha fazla kullanıcı ile buluşmuş oldu.
Ayrıca Bkz. "Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi"

Şu an test sürecinde olan güncelleme ile gönderilerin dikey bir şekilde sıralandırıldığı akış tasarımının yerini gönderilerin yatay olarak sıralandırıldığı ve kaydırılarak görüntülendiği bir tasarım alıyor.
Tıpkı Instagram Hikayelerini andıran bu yeni tasarımda akışınızda yer alan gönderileri sırayla görebilmek için gönderiye tıklamanız veya ekranınızı sağa kaydırmanız gerekiyor. Yorumları inceleyebilmek için ekranınızı aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor ve tek seferde yalnızca tek bir gönderiyi görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca Hikayelerin altına eklenen yeni bir simge ile kaç gönderiye baktığınızı öğrenebiliyorsunuz.
 
Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri kişisel Twitter hesabı üzerinden "Bir kaza sonucu çok büyük bir kitleye ulaşan küçük bir testti ve sorunun şu an düzelmiş olması gerek." açıklamalarında bulundu ve yeni tasarımla karşılaşmaya devam eden kullanıcıların uygulamalarını yeniden başlatmalarını tavsiye etti.
Her ne kadar çoğu kullanıcı eski tasarıma geri dönmüş olsa da yeni özellik çok küçük bir kitle ile test edilmeye devam ediyor ve çok büyük ihtimalle test süreci bittiğinde tüm kullanıcılar ile buluşmuş olacak. Ancak böyle bir ihtimal gerçekleşmeyebilir de. Zira yeni tasarım pek çok Instagram kullanıcısını öfkelendirdi ve negatif eleştirilerin odağı oldu. Bu bakımdan Instagram'ın geri adım atması oldukça olası.
Peki siz yeni tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?
https://www.theverge.com/2018/12/27/18157632/instagram-feed-horizontally-scrolling-stories-test-roll-out-app Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Doanc4n 4 ay en beğenilen
yukarıdan aşağı, ekrana 2 tık tık. instagramın olayı bu. bunun dışına çıkmak gereksiz heyecan olur, kullanıcı kaybı yaşanır diye düşünüyorum.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxlor 4 ay
Çok saçma olmuş .
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ali.kose 4 ay
Fazla aksiyona gerek yok şuanki stabil çalışmakta ve gereken verimi vermektedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 4 ay
xs max içinde ekran çözünürlüğü desteği gitti. kocaman oldu her şey. inşallah düzeltirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 4 ay
son zamanlarda farkettiyseniz anasayfa ve keşfet bölümünde çıkanların algoritmasımıdır nesiyse değişti. birinin bişeyini beğenince anasayfada onun eski gönderileri de gelmeye başladı eskiden öyle değildi. keşfeti de gruplandırmadan önceki hali daha iyidi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 4 ay
Tespih çekmeyeceğiz artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
津波 4 ay
Bence yapmaları gereken, sayfada gezerken bir resim ya da video izledik hoşumuza gitti ya o kullanıcının diğer resim ve videolarınına ne bileyim sağa ya da sola kaydırarak bakabilsek. İlla hesabına girmemiz gerekiyor. Hadi hesabına girdin orda da yapamıyorsun ilginç bir şekilde. İlla büyüttüğün resmi kapatacaksın diğerine basacaksın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre D 4 ay 津波
Profile girince ortadaki sekmeyi seçersen tüm resimleri büyük hâlde gezebiliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
hiç güzel değil ilerdede lütfen bunu yapmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeoJeLy 4 ay
Opsiyonel bir ayar olarak eklenebilirse güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektrontan 4 ay
İşte bu gerizekalılar bug gidermek yerine böyle hayal dünyasında yaşayıp ne yapacaklarını şaşırıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 4 ay
Çok kullanışsız karşıma çıktı kapatıp tekrar açtım eski haline döndü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 4 ay
Yeni tasarıma geçseler bile instagramcı kitle vazgeçmez. Fakebook terk edenler veri kaçırdığı için değil daha önceden vazgeçti. Herkez mızmızlanır sonra kullanır paşa paşa instagram gibi kaç uygulama varda geçicekler. Geçicek olsalar bile o kadar takipçi düşüşüne kaç kişi göze alacak biraz gerçekçi olup düşünelim biraz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14599 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, instagram ve
7 etiket daha güncelleme instagram akışı sosyal medya Internet Zeynep Yolcu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk? 4 ay Çin'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modellerini inceledik 4 ay Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor 4 ay Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak 4 ay Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı 4 ay Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği 4 ay Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi 4 ay Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor 4 ay EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak 4 ay Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz 4 ay Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı 4 ay Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti 4 ay Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak 4 ay Epic Games yılı 3 milyar dolar ile kapatıyor 4 ay GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada 4 ay Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek 4 ay Bütçe Dostu Oyuncu Kulaklığı TRUST GXT 4310 JAWW 4 ay Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Instagram akışına yeni tasarım geliyor Sonraki Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın 4 ay Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor 4 ay Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı 4 ay Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak 4 ay Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar 4 ay Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor 4 ay Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır? 4 ay MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece 4 ay Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu 4 ay Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı 4 ay PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir 4 ay Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı 4 ay Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı 4 ay Apple'a bir patent ihlali davası daha açıldı 4 ay Samsung, BeyondX adını verdiği premium bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor 4 ay Nova Launcher Prime kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu 4 ay Tesla hızlı şarj kapsamı Avrupa'nın %100'üne yayılıyor 4 ay Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı 4 ay Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi 4 ay Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim