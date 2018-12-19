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Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi

Sosyal medya devlerinden Instagram'ın çıktığı günden bu yana oldukça rağbet gören Hikayeler özelliği, aldığı yeni güncellemelerle daha da işlevsel bir hale büründü. İşte yenilikler...
5 ay
7,5b
1
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram'ın kullanıma sunduğu günden bu yana oldukça rağbet gören Hikayeler özelliği sürekli gelişiyor. Şirket son olarak bu özelliği birkaç yenilikle güncelledi. Eğer Instagram Hikayeler özelliğini kullanıyorsanız, yeni gelen bu işlevsel özellikler ilginizi çekebilir.

Hikayeler bir dizi yeni özellikle güncellendi

Hikayelerde sunulan yeni özelliklerden biri de kullanıcıların sordukları sorulara, Instagram müzik kitaplığından seçilebilecek şarkılarla cevap verebilme özelliği olarak göze çarpıyor. Örneğin takipçileriniz şarkı önerisi isteyebilir ve siz şarkının ismini yazmak yerine onlara direk şarkıyı dinletebileceksiniz.
Ayrıca Instagram'ın canlı yayın özelliğini kullanıyorsanız eğer, burada da artık soru cevap özelliğini kullanmanız mümkün. Bunlara ek olarak bir de geri sayım sayacının geldiğini belirtelim. Artık arkadaşlarınızın takip edebilmesi için herhangi bir olay için geri sayım oluşturabileceksiniz. Bu geri sayımdan haberdar olmak isteyen herkes, zaman sona erdiğinde bildirimle durumdan haberdar olabilecek. Tüm bu yeni özellikleri kullanabilmek için Instagram'ın en son sürümüne sahip olduğunuza emin olun.

https://instagram-press.com/blog/2018/12/18/new-ways-to-interact-on-instagram/ Yorum Yaz
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azizomerr 5 ay en beğenilen
Önce storye atılan videoların 144p sorununu düzeltsinler.
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Karres 5 ay
Son sıralar çok güncellediler
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Galatas4ray 5 ay
Hikayelerden reklamları çakıyorlarya o yüzden çok önemli onlar için
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azizomerr 5 ay en beğenilen
Önce storye atılan videoların 144p sorununu düzeltsinler.
Yanıtla +8
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