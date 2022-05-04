Instagram, ana akışta tam ekran video deneyimini test ediyor

Instagram, yeni bir özelliği test ediyor. Sosyal medya platformu, 'videoyu daha öne ve merkeze getirmek' için tam ekran videoları belirli kullanıcılarla deniyor. Ayrıca ana akışta daha fazla önerilen hesaplar gösterilmeye başlanılacak.
Tam ekran deneyimi
TikTok'un tam ekran video deneyimi artık Instagram'da da test ediliyor. Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcılara 'sürükleyici' bir görüntüleme deneyimi kazandıracağını düşündükleri için Ana Sayfa beslemesinde tam ekran fotoğraflar ve videolar göstermeyi test etmeye başladıklarını duyurdu.
Instagram ayrıca ana akışta takip edilmeyen hesaplardan daha fazla öneri göstermeye başlayacak. Platform tarafından kullanıcıların sevdikleri şeylere dayalı olarak göstermeye başlayacakları önerilen hesaplar deneyiminin kişiselleştirilebileceği ve takip edilen hesaplara ve uygulamanın ne sıklıkla kullanıldığı gibi faktörlerin hesap önerilerinde dikkate alınacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.