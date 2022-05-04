Tam Boyutta Gör

Instagram, yeni bir özelliği test ediyor. Sosyal medya platformu, 'videoyu daha öne ve merkeze getirmek' için tam ekran videoları belirli kullanıcılarla deniyor. Ayrıca ana akışta daha fazla önerilen hesaplar gösterilmeye başlanılacak.

Tam ekran deneyimi

TikTok'un tam ekran video deneyimi artık Instagram'da da test ediliyor. Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcılara 'sürükleyici' bir görüntüleme deneyimi kazandıracağını düşündükleri için Ana Sayfa beslemesinde tam ekran fotoğraflar ve videolar göstermeyi test etmeye başladıklarını duyurdu.

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Instagram ayrıca ana akışta takip edilmeyen hesaplardan daha fazla öneri göstermeye başlayacak. Platform tarafından kullanıcıların sevdikleri şeylere dayalı olarak göstermeye başlayacakları önerilen hesaplar deneyiminin kişiselleştirilebileceği ve takip edilen hesaplara ve uygulamanın ne sıklıkla kullanıldığı gibi faktörlerin hesap önerilerinde dikkate alınacağı belirtildi.

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Instagram, ana akışta tam ekran video deneyimini test ediyor