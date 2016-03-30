Instagram artık 60 saniyelik video paylaşımına olanak sağlıyor

İki ay önce reklam verenlere videolarını 60 saniyeye uzatma izni veren Instagram artık normal kullanıcılara da aynı ayrıcalığı tanıyacak. Haziran ayında tanıtılmasından bu yana 15 saniye ile sınırlı olan Instagram videoları artık tam bir dakikaya kadar uzatılabilecek. Ana şirketi gibi Instagram da giderek statik görüntülerin yer aldığı bir akıştan videoların yer aldığı daha kazançlı bir platforma dönüşmüş durumda. Şirket son altı ay içinde Instagram kullanıcılarının videoları izlerken harcadıkları zamanın yüzde 40 arttığını söylüyor.

Instagram'ın video görüntülenme sayılarını herkese açık şekilde göstermeye başlaması, yayıncılar ve reklam verenleri daha fazla video oluşturmaya teşvik etme konusunda yardımcı oldu. Şirket ayrıca özel günlerde en popüler videoları akışın en üstünde göstererek, onları Snapchat tarzında vitrine çıkarmaya başladı.

son güncellemeyle gelen yararlı bir araç, kamera rulosundan birden fazla klibi kullanarak video oluşturma yeteneği getiriyor. Video klipleri birleştirebilecek onlarca üçüncü parti uygulama var ancak iOS kullanıcıları artık bu işlemi Instagram içinden yapabilecekler. Güncellenmiş Instagram uygulaması iOS platformundaki Instagram uygulaması içingelen yararlı bir araç, kamera rulosundan birden fazla klibi kullanarak video oluşturma yeteneği getiriyor. Video klipleri birleştirebilecek onlarca üçüncü parti uygulama var ancak iOS kullanıcıları artık bu işlemiiçinden yapabilecekler. Güncellenmiş Instagram uygulaması iOS ve Android platformları için yayılmaya başlamış durumda.

http://www.theverge.com/tech/2016/3/29/11325294/instagram-video-60-seconds