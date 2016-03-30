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Instagram artık 60 saniyelik video paylaşımına olanak sağlıyor

Instagram kullanıcıları yeni güncellemeyle birlikte artık 60 saniyelik video paylaşımı yapabilecekler. Daha önce sadece reklam verenlere sunulan bu özellik artık tüm kullanıcılar için geçerli durumda.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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İki ay önce reklam verenlere videolarını 60 saniyeye uzatma izni veren Instagram artık normal kullanıcılara da aynı ayrıcalığı tanıyacak. Haziran ayında tanıtılmasından bu yana 15 saniye ile sınırlı olan Instagram videoları artık tam bir dakikaya kadar uzatılabilecek. Ana şirketi gibi Instagram da giderek statik görüntülerin yer aldığı bir akıştan videoların yer aldığı daha kazançlı bir platforma dönüşmüş durumda. Şirket son altı ay içinde Instagram kullanıcılarının videoları izlerken harcadıkları zamanın yüzde 40 arttığını söylüyor.
Instagram'ın video görüntülenme sayılarını herkese açık şekilde göstermeye başlaması, yayıncılar ve reklam verenleri daha fazla video oluşturmaya teşvik etme konusunda yardımcı oldu. Şirket ayrıca özel günlerde en popüler videoları akışın en üstünde göstererek, onları Snapchat tarzında vitrine çıkarmaya başladı.
iOS platformundaki Instagram uygulaması için son güncellemeyle gelen yararlı bir araç, kamera rulosundan birden fazla klibi kullanarak video oluşturma yeteneği getiriyor. Video klipleri birleştirebilecek onlarca üçüncü parti uygulama var ancak iOS kullanıcıları artık bu işlemi Instagram içinden yapabilecekler. Güncellenmiş Instagram uygulaması iOS ve Android platformları için yayılmaya başlamış durumda.

http://www.theverge.com/tech/2016/3/29/11325294/instagram-video-60-seconds Yorum Yaz
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matttfrk 3 yıl
Neden hala 15 saniye limiti var upp
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kardinaluzman 3 yıl
üstte kullanmıyorum dedim ama lazım oldu 60sn diye orda paylaşcaktım bi baktım hala 15, ayarlaran falan bulamadım. Kademeli olarak geliyor desem şimdiye gelirdi herhal.
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matttfrk 3 yıl
Benim hala 15 neden bir ayar mi yapmamiz gerekiyor??
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Bende de hala 15 saniye.
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kardinaluzman 3 yıl
güncelleme geldi yaptım ona rağmen hala 15sn. neyse zaten video özelliğini pek kullanmıyorum.
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qkhn83 3 yıl
Ben hala 15 saniye yükleyebiliyorum 60sn nasıl olacak?
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mehmtl 3 yıl
15 iyidi ya şimdi 60 olunca herkes suyu kaçırır
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it kopuk 3 yıl
Vay be insta ya bak :)
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kadirirdem 3 yıl
bence güzel olmuş...
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medyxnet 3 yıl
Süre uzun olduğu için insanlar daha rahat davranacak ve ilginç videolar oluşturamayacak. Süre kısayken daha enterasan videolar çıkıyordu. Bir de her geçen gün video izlenme süreleri kısaldı... Bu nedenle bence yanlış yapmışlar
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ayyan 3 yıl
ikinci hesap ekleme seçeneğiyle çıkış yapma seçeneği bir tek bende mi gözükmüyor? 7.19 sürüm.
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Master_Evil 3 yıl
instagram artık daha fazla kota yiyecek, benim anladığım da bu
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gurkanse 3 yıl
iyi oldu.bolca dolandırıcı sahtekar ve sağlıkla oynayan reklamlar artık daha rahat reklam verebilecek hemde sponsorlu olarak
evet instagram çalışıyor (ama neye?)
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7 etiket daha video instagram paylaşım 60 saniye Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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