Instagram'ın yeni arama çubukları gizli takipçiliği kolaylaştırıyor

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram, belirli bir kişinin takipçileri ve takip ettikleri kişiler arasında arama yapılabilimesini sağlayan yeni bir özellik test ediyor. Arama çubukları "Takipçiler" ve "Takip Edilenler" bölümlerinde görünüyor ve kullanıcılar arasında kolayca arama yapabiliyorsunuz.

Özellik ilk olarak Mashable tarafından keşfedildi ancak Instagram'ın yeni arama çubukları şu an herkes için kullanılabilir durumda değil. Sadece belirli bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor. Ekranın üstüne konumlandırılmış olsalar da arama kutularının belirli bir süre sonra kendiliğinden kaybolduğu belirtiliyor. Şaşırtıcı olmayan şey bu özelliğin kullanıcılar tarafından kısa sürede fark edilmesi.

Yeni güncellemeyi alan kullanıcılar sosyal tacizi (stalking) daha da kolaylaştırdığı için Twitter üzerinden Instagram'a teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Sosyal paylaşım platformunun yeni özelliği tüm Instagram kullanıcılarına yayıp yaymayacağı şu an için belirsizliğini koruyor olsa da emin olduğumuz bir şey var. Eğer bu özellik genel kullanıma açılırsa Instagram üzerinden "gizli takipçilik" çok daha kolay bir hale gelecek.

http://mashable.com/2016/03/28/instagram-search-followers-following/#I5MnVSBc6Eqs