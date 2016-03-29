Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'ın yeni arama çubukları gizli takipçiliği kolaylaştırıyor

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, mobil uygulamasında yeni arama çubuklarını test etmeye başladı. Kullanıma sunulması planlanan yeni özellik "gizli takipçiliği" de kolaylaştırıyor.
3 yıl
3,7b
1
8
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf paylaşım platformu Instagram, belirli bir kişinin takipçileri ve takip ettikleri kişiler arasında arama yapılabilimesini sağlayan yeni bir özellik test ediyor. Arama çubukları "Takipçiler" ve "Takip Edilenler" bölümlerinde görünüyor ve kullanıcılar arasında kolayca arama yapabiliyorsunuz.
Özellik ilk olarak Mashable tarafından keşfedildi ancak Instagram'ın yeni arama çubukları şu an herkes için kullanılabilir durumda değil. Sadece belirli bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor. Ekranın üstüne konumlandırılmış olsalar da arama kutularının belirli bir süre sonra kendiliğinden kaybolduğu belirtiliyor. Şaşırtıcı olmayan şey bu özelliğin kullanıcılar tarafından kısa sürede fark edilmesi.
Yeni güncellemeyi alan kullanıcılar sosyal tacizi (stalking) daha da kolaylaştırdığı için Twitter üzerinden Instagram'a teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Sosyal paylaşım platformunun yeni özelliği tüm Instagram kullanıcılarına yayıp yaymayacağı şu an için belirsizliğini koruyor olsa da emin olduğumuz bir şey var. Eğer bu özellik genel kullanıma açılırsa Instagram üzerinden "gizli takipçilik" çok daha kolay bir hale gelecek.

http://mashable.com/2016/03/28/instagram-search-followers-following/#I5MnVSBc6Eqs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-6AEF290E0 3 yıl
Gelmesi güzel oldu evet 1 milyonluk sayfalarda tanıdık var mı takip eden onu görüyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmtl 3 yıl
Bu kesinlikle gerekli bir özellik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Juniormyw0rld 3 yıl
Guzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 3 yıl
Hesabı private ise işe yaramıyor değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 3 yıl
Bunu getirecegine sonuclarda takip edilen kisilerin en uste konumlandirilmasini yapsaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 3 yıl
İyi iyi en azından kim takip ediyor kim etmiyorsa ona göre davranız bizde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
westyer2 3 yıl


Bu özelliğin gelmesi çok iyi oldu...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greg Lauda 3 yıl
Bu iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Twitter'da görsellere 420 karakterlik tanım yazılabilecek 3 yıl Microsoft, Yahoo’nun satın alınmasına finansal destek sağlayacak 3 yıl Spotify 1 milyar dolar borçlanma izni aldı 3 yıl Instagram artık 60 saniyelik video paylaşımına olanak sağlıyor 3 yıl HTC 10'un fiyatı Romanya'da ortaya çıktı 3 yıl MediaTek'in 2017 için geliştirdiği Helio X30 çipsetinden ilk detaylar gelmeye başladı 3 yıl Yeni fiyat-performans telefonu Xiaomi Redmi 3 Pro duyuruldu 3 yıl Samsung Galaxy A9 mercek altında 3 yıl Akıllı tahtalara Pardus desteği 3 yıl Yeni Ufuklar, Plüton'un yüzeyindeki donmuş gölü görüntüledi 3 yıl Gigabyte Türkiye canlı yayında sorularınızı cevaplıyor 3 yıl Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu 3 yıl Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor 3 yıl Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor 3 yıl Periscope, ilk yılında 200 milyon canlı yayına ev sahipliği yaptı 3 yıl Beta aşamasında 7 kez güncellenen iOS 9.3 yine güncellenecek 3 yıl Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor 3 yıl Samsung Pay Çin'in trilyon dolarlık mobil ödeme pazarına katıldı 3 yıl iPhone SE satışa çıktı 3 yıl TubeLike uygulaması YouTube üzerinden reklamsız müzik seçeneği sunuyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Instagram'ın yeni arama çubukları gizli takipçiliği kolaylaştırıyor Sonraki Yeni nesil Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 duyuruldu 3 yıl GoPro, Windows Phone'a desteğini kesti 3 yıl WSJ: Playstation 4.5 bu yıl içinde duyurulacak 3 yıl FBI, iPhone'un şifresini Apple'ın yardımı olmadan kırdı 3 yıl Google servisleri Çin'in güvenlik duvarını kısa süreliğine aştı 3 yıl Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 18nm DRAM hacimli üretimine başlıyor 3 yıl Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir 3 yıl Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar 3 yıl Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler 3 yıl Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor 3 yıl LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı 3 yıl Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar 3 yıl iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor 3 yıl Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare 3 yıl Samsung, Galaxy S7 Active versiyonunu doğruladı 3 yıl Android dünyasında yeni tehdit: Triada 3 yıl Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim