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Instagram, bilinmeyen bir sebeple çöktü

An itibariyle Instagram’a erişim sağlanamıyor. Sosyal paylaşım platformu henüz açıklanmayan bir nedenden ötürü yaklaşık yarım saattir kullanılamıyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından birisi olan Instagram, şu an bilinmeyen bir nedenden dolayı kullanılamıyor. Birçok kullanıcı sosyal paylaşım platformunun kullanılamadığını ve “Akış yenilenemedi” hatası aldığını çeşitli platformlar üzerinden duyurdu. Olay yalnızca birkaç dakika önce Twitter’ın TT listesinde yer aldı.

Instagram’ın tam olarak ne zaman çöktüğü hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ancak Twitter’da yer alan en eski paylaşımlar yaklaşık 30 dakika öncesini işaret ediyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapılmadı. Sorun düzeldiğinde veya sorunun nedeni açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz. 

Güncelleme

Instagram'ın resmi Twitter hesabı üzerinden soruna ilişkin tweet paylaşıldı. Instagram yetkilileri sorunun farkında olduklarını ve düzeltmek adına çalışmalara başladıklarını duyurdu.
 

Sorun düzeltildi

Instagram tarafından yapılan paylaşımın ardından sorun düzeltildi. Sorunun nedeni hala bilinmiyor.

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Taylor Lautnerr 2 yıl en beğenilen
Uzun süreli çökmesi dileğiyle...
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merveyanar 2 yıl
neyi var bu instagramın bu kadar abartılacak kadar delisi olmuş millet
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kadirirdem 2 yıl
Millet o kadar bağımlı ki ,resmen strese girenler oluyor.
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Taylor Lautnerr 2 yıl en beğenilen
Uzun süreli çökmesi dileğiyle...
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axaxa 2 yıl
Kısa bir süreliğine de olsa bağımlıları krize girmiş olabilir :)
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ardaq 2 yıl
ee şimdi biz ne yapacz yaa artık hayatın bir anlamı yok ben intihar ediyom !!!111!birbiribri1!!!!
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BekirHan 2 yıl
İnouanmiyoruaaaammm....
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X-FI 2 yıl
farketmiştim... ama zaten çökmesede serverlarında nasıl bir disk sistemi kullanıyorlarsa, eskiden attığınız videoları tekrar açınca videolar bazen duraksıyor, bozuk bozuk geliyor ya da oynamıyor belli bir yerden sonra. defalarca retry yapınca düzeliyor bir şekilde (raid sistemler recover ediyordur bozuk dosyayı).
fakat neden o video corrupt olsun? sanırım önceden bir sorun ya da hata oldu ve çoğu dosya bozuldu. nasıl server bakımı yapıyor bunlar anlamış değilim.
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EzioAuditore_ 2 yıl
Hayat damarlarından biri kopmuş olmalı bazı insanların.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Ohhhhhhhhh
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