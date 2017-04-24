Instagram, bilinmeyen bir sebeple çöktü

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından birisi olan Instagram, şu an bilinmeyen bir nedenden dolayı kullanılamıyor. Birçok kullanıcı sosyal paylaşım platformunun kullanılamadığını ve “Akış yenilenemedi” hatası aldığını çeşitli platformlar üzerinden duyurdu. Olay yalnızca birkaç dakika önce Twitter’ın TT listesinde yer aldı.

Instagram’ın tam olarak ne zaman çöktüğü hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ancak Twitter’da yer alan en eski paylaşımlar yaklaşık 30 dakika öncesini işaret ediyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapılmadı. Sorun düzeldiğinde veya sorunun nedeni açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Güncelleme

Instagram'ın resmi Twitter hesabı üzerinden soruna ilişkin tweet paylaşıldı. Instagram yetkilileri sorunun farkında olduklarını ve düzeltmek adına çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Sorun düzeltildi

Instagram tarafından yapılan paylaşımın ardından sorun düzeltildi. Sorunun nedeni hala bilinmiyor.