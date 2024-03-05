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    Anlık Bildirim

    Instagram ve Facebook çöktü! Dünya genelinde erişim sağlanamıyor

    Meta'nın sunucularında yaşanan bir sorun nedeniyle Instagram, Facebook ve Threads platformlarına erişim sağlanamıyor. Sorunun nedeni hakkında açıklama yapılmadı.
    Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü! Erişim sağlanamıyor Tam Boyutta Gör
    Meta sunucularında yaşanan problem nedeniyle Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, Facebook ve Threads uzun süredir açılmıyor. Öte yandan WhatsApp’ta herhangi bir bağlantı sorunu olmuyor.

    Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü

    Downdetector verilerine baktığımızda kesintinin sadece Türkiye’de değil ABD ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede yaşandığı görülüyor. Instagram ve Facebook’taki kesintinin ardından kullanıcılar soluğu Twitter’da aldı. Twitter’da #instagramdown etiketi Türkiye’de ve dünyada TT listesinde ilk sıraya yerleşti. Meta hisseleri düşüşe geçti.

    Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü! Erişim sağlanamıyor

    Henüz Meta, Instagram veya Facebook'tan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Erişim sorununun nedeni açıklanmadı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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