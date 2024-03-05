Instagram ve Facebook çöktü! Dünya genelinde erişim sağlanamıyor

Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü
Downdetector verilerine baktığımızda kesintinin sadece Türkiye’de değil ABD ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede yaşandığı görülüyor. Instagram ve Facebook’taki kesintinin ardından kullanıcılar soluğu Twitter’da aldı. Twitter’da #instagramdown etiketi Türkiye’de ve dünyada TT listesinde ilk sıraya yerleşti. Meta hisseleri düşüşe geçti.
Henüz Meta, Instagram veya Facebook'tan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Erişim sorununun nedeni açıklanmadı.Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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