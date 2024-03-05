Instagram ve Facebook çöktü! Dünya genelinde erişim sağlanamıyor

Tam Boyutta Gör Meta sunucularında yaşanan problem nedeniyle Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, Facebook ve Threads uzun süredir açılmıyor. Öte yandan WhatsApp’ta herhangi bir bağlantı sorunu olmuyor.

Instagram giriş (login) yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? 2 yıl önce eklendi

Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü

Downdetector verilerine baktığımızda kesintinin sadece Türkiye’de değil ABD ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede yaşandığı görülüyor. Instagram ve Facebook’taki kesintinin ardından kullanıcılar soluğu Twitter’da aldı. Twitter’da #instagramdown etiketi Türkiye’de ve dünyada TT listesinde ilk sıraya yerleşti. Meta hisseleri düşüşe geçti.

Henüz Meta, Instagram veya Facebook'tan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Erişim sorununun nedeni açıklanmadı.

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Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü! Erişim sağlanamıyor