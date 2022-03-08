Instagram, Boomerang ve Hyperlapse'i uygulama mağazalarından kaldırdı

Sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz günlerde bağımsız IGTV uygulamasına desteğini sonlandırdığını açıkladı. Şimdi ise platform, Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarını App Store ve Play Store'dan kaldırdı. Şirket, bağımsız uygulamaları sonlandırarak Instagram'a daha fazla odaklanmak istiyor.
Bağımsız Instagram uygulamaları sonlandırılıyor
Instagram, 2014 yılında kullanıcıların zaman atlamalı ve hızlandırılmış videolar üretmesine olanak tanıyan bağımsız Hyperlapse uygulamasını kullanıma sundu. Kısa, döngüsel videolar oluşturma uygulaması Boomerang ise 2015 yılında yayınlandı. Uygulama verilerine bakıldığında Instagram'ın 1 Mart'ta her iki uygulamayı da uygulama mağazalarından kaldırdığı görülüyor.
Bir Instagram sözcüsü The Verge'e yaptığı açıklamada: "Çabalarımızı ana uygulamaya daha iyi odaklamak için bağımsız Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarına yönelik desteği kaldırdık.” ifadelerinde bulundu.
Bağımsız IGTV uygulamasına destek sonlandırıldı ancak hala uygulama mağazalarında yer alıyor. Boomerang ve Hyperlapse ise artık mağazalarda bulunamıyor. Bunlarla birlikte Instagram'ın bir diğer bağımsız uygulaması olan Layout ise yakın bir zamanda güncellenmemiş olsa da uygulama mağazalarında yer almaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..