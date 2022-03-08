Instagram, Boomerang ve Hyperlapse'i uygulama mağazalarından kaldırdı

Sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz günlerde bağımsız IGTV uygulamasına desteğini sonlandırdığını açıkladı. Şimdi ise platform, Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarını App Store ve Play Store'dan kaldırdı. Şirket, bağımsız uygulamaları sonlandırarak Instagram'a daha fazla odaklanmak istiyor.

Bağımsız Instagram uygulamaları sonlandırılıyor

Instagram, 2014 yılında kullanıcıların zaman atlamalı ve hızlandırılmış videolar üretmesine olanak tanıyan bağımsız Hyperlapse uygulamasını kullanıma sundu. Kısa, döngüsel videolar oluşturma uygulaması Boomerang ise 2015 yılında yayınlandı. Uygulama verilerine bakıldığında Instagram'ın 1 Mart'ta her iki uygulamayı da uygulama mağazalarından kaldırdığı görülüyor.

Bir Instagram sözcüsü The Verge'e yaptığı açıklamada: "Çabalarımızı ana uygulamaya daha iyi odaklamak için bağımsız Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarına yönelik desteği kaldırdık.” ifadelerinde bulundu.

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Bağımsız IGTV uygulamasına destek sonlandırıldı ancak hala uygulama mağazalarında yer alıyor. Boomerang ve Hyperlapse ise artık mağazalarda bulunamıyor. Bunlarla birlikte Instagram'ın bir diğer bağımsız uygulaması olan Layout ise yakın bir zamanda güncellenmemiş olsa da uygulama mağazalarında yer almaya devam ediyor.

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