Instagram, daha uzun fotoğraf formatını test edecek

Instagram, yeni bir özelliği test etmeye hazırlanıyor. Sosyal medya platformunun başkanı Adam Mosseri, haftalık Ask Me Everything programında fotoğrafların tam ekran Reels'la uyumlu olması için yeni bir test sürecine gireceklerini duyurdu.
Test süreci, iki hafta içinde başlayacak
Instagram, bir süredir kullanıcılarına TikTok benzeri tam ekran bir görüntüleme deneyimi sunmak üzerine çalışmalar yürütüyor. Şirket, bunun daha akıcı bir akışın mümkün kılabileceğini düşünüyor.Bu bağlamda son paylaşımıyla birlikte Mosseri,platformda 9:16 formatındaki fotoğrafları bir veya iki hafta içerisinde test etmeye başlayacaklarını doğruladı.
Sosyal medya platformunun 9:16 fotoğrafları test etme girişimi, bazı fotoğrafçılar tarafından fotoğrafın garip bir şekilde görüntülenmesine neden olacağı için olumlu karşılanmıyor. Instagram'ın yeni fotoğraf formatını kararlı bir sürümle yayınlayıp yayınlamayacağı test sürecindeki geri dönüşlere göre belirlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw