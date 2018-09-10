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Instagram, emoji kısayollarını artık tüm kullanıcılara açtı

Popüler sosyal platform Instagram uzun bir süredir test ettiği özelliği tüm kullanıcılara sundu. Artık listelenen emoji seçenekleri ile gönderilere hızlıca yorum yapabileceksiniz.
8 ay
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bazen Instagram'da karşınıza çıkan bir gönderiyi beğendiğinizi belirtmenin en kısa yolu üzerine çif tıklamak olabilir. Ancak artık uygulamanın yorum kısmına gelen emoji seçenekleri ile duygularınızı daha iyi ve hızlı bir şekilde aktarmanız mümkün olacak.

Sık kullandığınız emojiler listeleniyor

Yeni özellik temel olarak klavyenizin üzerine yerleştirilmiş bir dizi emojiden ibaret ve dilediğiniz emojiye tıklayarak hızlı bir şekilde gönderiyi yorumlayabilmenizi sağlıyor. Bu özellik kullanıcıların klavyelerinde istedikleri emojiyi aramaları ve doğru olanı bulmaya çalışmakla geçen süreyi de ortadan kaldırıyor.
Sık kullandığınız emojilerin ilk sıralara yerleştiği bu özelliği uzun bir süredir Instagram uygulamanızda görüyor olabilirsiniz. Zira Instagram bu özelliği oldukça uzun bir süredir test ediyordu. Şimdi hem iOS hem de Android platformlarındaki tüm kullanıcılara sunulan bu özellik henüz cihazınızda aktif değilse, uygulamayı güncellemeniz gerekebilir.

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