Instagram, emoji kısayollarını artık tüm kullanıcılara açtı

Bazen Instagram'da karşınıza çıkan bir gönderiyi beğendiğinizi belirtmenin en kısa yolu üzerine çif tıklamak olabilir. Ancak artık uygulamanın yorum kısmına gelen emoji seçenekleri ile duygularınızı daha iyi ve hızlı bir şekilde aktarmanız mümkün olacak.

Sık kullandığınız emojiler listeleniyor

Yeni özellik temel olarak klavyenizin üzerine yerleştirilmiş bir dizi emojiden ibaret ve dilediğiniz emojiye tıklayarak hızlı bir şekilde gönderiyi yorumlayabilmenizi sağlıyor. Bu özellik kullanıcıların klavyelerinde istedikleri emojiyi aramaları ve doğru olanı bulmaya çalışmakla geçen süreyi de ortadan kaldırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sık kullandığınız emojilerinbu özelliği uzun bir süredir Instagram uygulamanızdaolabilirsiniz. Zira Instagram bu özelliği oldukçatest ediyordu. Şimdi hemhem deplatformlarındaki tüm kullanıcılara sunulan bu özellik henüz cihazınızda aktif değilse,gerekebilir.