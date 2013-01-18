Instagram filtrelerini Adobe Lightroom'a taşıyın





Instagram sunduğu değişik fotoğraf filtreleri ile kullanıcılar tarafından oldukça sevilmiş ve inanılmaz büyük bir popülariteye ulaşmıştı. Bu ilginin farkına varan firmalarda Instagram filtrelerini diğer fotoğraf düzenleme yazılımları içerisine aktarmaya başladılar.

Bu amaçla hazırlanmış olan Insta 1 ve Insta 2 ile Adobe'nin başarılı fotoğraf düzenleme ve işleme yazılı olan Lightroom'da Instagram filtrelerini kullanmak mümkün hale geliyor. Hazırlanan eklenti ile fotoğraflara efektleri eklemek için sadece seçmek yeterli. Oldukça pratik bir yapıda hazırlanan Insta 1 ve Insta 2, $30 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

Insta 1 ve Insta 2 paketleri ile yapılabilecek filtreler ;

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