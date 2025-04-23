CapCut rakibi Instagram Edits indirmeye sunuldu

Instagram Edits herkese açık
Ücretsiz olarak sunulan Instagram Edits uygulaması geniş kapsamlı bir düzenleme araçları seçkisi sunuyor. Klip kırpma, birleştirme, seslendirme ekleme, otomatik altyazı oluşturma, video efektleri, animasyonlar, hareketli çıkartmalar gibi pek çok özellik mevcut.
Kullanıcılar için hazırlanan ilham sekmesi düzenleme sürecinde farklı fikirler ve tavsiyeler ile kaynak görevi görürken kullanıcıların fikirlerini organize edebilecekleri ve takip edebilecekleri ayrı bir sekme mevcut. Ayrıca dahili kamera da yüksek kalite ile kullanıcının ihtiyacını karşılayabiliyor.
Edits, an Instagram app Instagram, Inc. Photo & Video Ücretsiz 138,7 MB
Bir Instagram uygulaması Edits Video Oynatıcılar ve Düzenleyiciler ÜcretsizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP