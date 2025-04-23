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    CapCut rakibi Instagram Edits indirmeye sunuldu

    Sosyal medya içerikleri hazırlamak için düzenleme araçlarına ihtiyacı olan kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan Instagram Edits, herkesin erişimine açıldı.    

    Instagram Edits Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyanın önemi arttıkça kullanıcıların da düzenleme araçlarına olan ihtiyacı aynı oranda arttı. CapCut, Canva gibi uygulamalar giriş seviyesi için ücretsiz araçlar sunsa da gelişmiş araçlar için abonelik gerekiyor. Meta firması da buna yönelik bir hamle yapıyor. 

    Instagram Edits herkese açık

    Ücretsiz olarak sunulan Instagram Edits uygulaması geniş kapsamlı bir düzenleme araçları seçkisi sunuyor. Klip kırpma, birleştirme, seslendirme ekleme, otomatik altyazı oluşturma, video efektleri, animasyonlar, hareketli çıkartmalar gibi pek çok özellik mevcut. 

    Kullanıcılar için hazırlanan ilham sekmesi düzenleme sürecinde farklı fikirler ve tavsiyeler ile kaynak görevi görürken kullanıcıların fikirlerini organize edebilecekleri ve takip edebilecekleri ayrı bir sekme mevcut. Ayrıca dahili kamera da yüksek kalite ile kullanıcının ihtiyacını karşılayabiliyor. 

    Edits, an Instagram app Edits, an Instagram app Edits, an Instagram app Edits, an Instagram app Instagram, Inc. Photo & Video Ücretsiz 138,7 MB

    Bir Instagram uygulaması Edits Bir Instagram uygulaması Edits Bir Instagram uygulaması Edits Bir Instagram uygulaması Edits Video Oynatıcılar ve Düzenleyiciler Ücretsiz

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    donanimhabercom Instagram

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    gladiator08 18 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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