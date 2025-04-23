CapCut rakibi Instagram Edits indirmeye sunuldu

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Tam Boyutta Gör Sosyal medyanın önemi arttıkça kullanıcıların da düzenleme araçlarına olan ihtiyacı aynı oranda arttı. CapCut, Canva gibi uygulamalar giriş seviyesi için ücretsiz araçlar sunsa da gelişmiş araçlar için abonelik gerekiyor. Meta firması da buna yönelik bir hamle yapıyor.

Instagram Edits herkese açık

Ücretsiz olarak sunulan Instagram Edits uygulaması geniş kapsamlı bir düzenleme araçları seçkisi sunuyor. Klip kırpma, birleştirme, seslendirme ekleme, otomatik altyazı oluşturma, video efektleri, animasyonlar, hareketli çıkartmalar gibi pek çok özellik mevcut.

Meta'nın CapCut'a rakip video düzenleyicisi lansmanı ertelendi 1 ay önce eklendi

Kullanıcılar için hazırlanan ilham sekmesi düzenleme sürecinde farklı fikirler ve tavsiyeler ile kaynak görevi görürken kullanıcıların fikirlerini organize edebilecekleri ve takip edebilecekleri ayrı bir sekme mevcut. Ayrıca dahili kamera da yüksek kalite ile kullanıcının ihtiyacını karşılayabiliyor.

Edits, an Instagram app Instagram, Inc. Photo & Video Ücretsiz 138,7 MB

Bir Instagram uygulaması Edits Video Oynatıcılar ve Düzenleyiciler Ücretsiz

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