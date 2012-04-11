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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram güncellemelere doymuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Yaklaşık 1 hafta önce Android işletim sistemli cihazlar için kullanıma sunulan ve bu kısa süre içinde 5 milyon indirilme sayısına ulaşan Instagram uygulaması için yeni bir güncelleme daha geldi.
Kullanımı sunulduğu günden bu yana neredeyse her gün güncelleme alan Instagram uygulaması, en son güncellemesiyle tabletlerdeki bazı problemlerini,geotag yani konum ekleme sıklığını, Instagram fotoğraflarının galeride görünmeme sorununu hedef alırken, Nvidia Tegra 3 işlemcili tablet ve telefonlara ek olarak HTC One X başta olmak üzere çok sayıda telefonun Instagramın dahili kamera ve filtrelerini daha etkin bir şekilde kullanması sağlandı.
Google Play'de ücretsiz olarak sunulan uygulamanın 12.6 MB boyutunda olduğunu da belirtmekte fayda var.

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.Kara. 7 yıl en beğenilen
ben bu bu programın neyi 1 milyar dolar ediyor anlamış değilim
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DH Misafiri 7 yıl
Yazık oldu . . !
Facebook’ un gizlilik politikası ortada. Bu alanı da satın
alarak felakete doğru gidiyor . Lütfen kimse gizliliği
unutmasın !
”TEKEL ” HER ZAMAN KULLANICI IÇIN TEHLIKEDIR.
Android ’ e Instagram geldi indirdim hesap açmadan 1
hafta sonra bu olay oldu . Uygulamayı kullanmadan
sildim Facebook hesabımı da kapatıyorum.
Tekrar söylüyorum özellikle günümüzde ( kendiniz için )
biraz gizliliğe önem verin . Meydanı boş bulmalarına
izin vermeyelim .
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E_Aydin35 7 yıl
Google, gerçekden bu atağı yılın atağı olarak geçmeli çok iyi bir iş yaptı meyvelerini fazlasıyla topluyo bu popülerlik gelmişse aynı şekilde 2kat bir hızla devam edicekdir.. :))
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__Nikolaus__ 7 yıl
Bır kere daha guncelleme alırsa Her 2 cıhazımdan da silcem , zırt pırt guncelleme uyarısı verıyor
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.Kara. 7 yıl en beğenilen
ben bu bu programın neyi 1 milyar dolar ediyor anlamış değilim
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Huan8 7 yıl
Instagram'ın dahili kamera ve filtrelerini daha etkin şekilde kullanması ne demektir? önceden uyumsuzluğu vardı da geliştirildi mi ne oldu o esnada? dümdüz haber yazıp geçmeyin.
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MrDj 7 yıl
darisi basimiza umarim bizdende kaliteli uygulamalar yazanlar cikar.
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