Instagram güncellemelere doymuyor



Yaklaşık 1 hafta önce Android işletim sistemli cihazlar için kullanıma sunulan ve bu kısa süre içinde 5 milyon indirilme sayısına ulaşan Instagram uygulaması için yeni bir güncelleme daha geldi.

Kullanımı sunulduğu günden bu yana neredeyse her gün güncelleme alan Instagram uygulaması, en son güncellemesiyle tabletlerdeki bazı problemlerini,geotag yani konum ekleme sıklığını, Instagram fotoğraflarının galeride görünmeme sorununu hedef alırken, Nvidia Tegra 3 işlemcili tablet ve telefonlara ek olarak HTC One X başta olmak üzere çok sayıda telefonun Instagramın dahili kamera ve filtrelerini daha etkin bir şekilde kullanması sağlandı.

Google Play'de ücretsiz olarak sunulan uygulamanın 12.6 MB boyutunda olduğunu da belirtmekte fayda var.