Instagram, çalınan hesapların daha kolay geri alınmasını sağlayacak

Instagram’ın hesap güvenliği konusunda son zamanlarda pek iyi anılmadığını söyleyebiliriz. Bu durumu düzeltmek isteyen sosyal medya devi, hesap geri alma işleminin daha kolay olmasını sağlayacak. Ayrıca ek güvenlik özellikleri de geliyor.

İşlemler uygulama içinden halledilecek

Daha öncesinde herhangi bir hesabınız bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğinde Instagram destek birimine ulaşmaktan başka çareniz yoktu. Üzerinde çalışılan özellik sayesinde uygulama içerisinde hesabınızı geri alma işleminizi kendiniz yapabileceksiniz. Tercihinize göre mailinize veya cep telefonu numaranıza altı haneli güvenlik kodu gelecek. Altı haneli güvenlik kodunun kendi telefonunuzda girdiğinizde, bilgisayar korsanlarının farklı cihazlarda hesabınıza ulaşması engelleniyor.

Instagram’ın belirttiğine göre hesabı ele geçiren kişi kullanıcı adını değiştirse bile yeni yöntemle hesabınızı geri alabileceksiniz. Ayrıca Instagram kullanıcı adı çalınması konusunda da yeni bir özelliğe sahip. Daha öncesinde hesabınızın kullanıcı adını değiştirip başka bir hesaba eski kullanıcı adını aktarmak mümkündü. Şimdi hesabınızda yapılan belli değişikliklerden sonra kullanıcı adı bir süre kilitlenecek. Böylece başka bir hesaba kullanıcı adının geçirilmesi engelleniyor.

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Yeni yöntem ile hesap hırsızlıklarının önü kesilecek mi hep birlikte göreceğiz. Ne zaman devreye gireceği şimdilik bilinmiyor. Instagram tarafından resmi duyurusu yapıldığına göre, uygulamaya eklendiğini görmemiz için fazla beklememiz gerekmeyecek gibi.

https://www.engadget.com/2019/06/17/instagram-tests-easier-hacked-account-recovery/