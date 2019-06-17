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Instagram, çalınan hesapların daha kolay geri alınmasını sağlayacak

Instagram, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen hesapların daha kolay geri alınması için çalışıyor. Desteğe başvurmadan uygulama içerisinde hesabınızı geri alabileceksiniz.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Instagram, çalınan hesapların daha kolay geri alınmasını sağlayacak
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Instagram’ın hesap güvenliği konusunda son zamanlarda pek iyi anılmadığını söyleyebiliriz. Bu durumu düzeltmek isteyen sosyal medya devi, hesap geri alma işleminin daha kolay olmasını sağlayacak. Ayrıca ek güvenlik özellikleri de geliyor.

İşlemler uygulama içinden halledilecek

Daha öncesinde herhangi bir hesabınız bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğinde Instagram destek birimine ulaşmaktan başka çareniz yoktu. Üzerinde çalışılan özellik sayesinde uygulama içerisinde hesabınızı geri alma işleminizi kendiniz yapabileceksiniz. Tercihinize göre mailinize veya cep telefonu numaranıza altı haneli güvenlik kodu gelecek. Altı haneli güvenlik kodunun kendi telefonunuzda girdiğinizde, bilgisayar korsanlarının farklı cihazlarda hesabınıza ulaşması engelleniyor.

Instagram’ın belirttiğine göre hesabı ele geçiren kişi kullanıcı adını değiştirse bile yeni yöntemle hesabınızı geri alabileceksiniz. Ayrıca Instagram kullanıcı adı çalınması konusunda da yeni bir özelliğe sahip. Daha öncesinde hesabınızın kullanıcı adını değiştirip başka bir hesaba eski kullanıcı adını aktarmak mümkündü. Şimdi hesabınızda yapılan belli değişikliklerden sonra kullanıcı adı bir süre kilitlenecek. Böylece başka bir hesaba kullanıcı adının geçirilmesi engelleniyor.

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Yeni yöntem ile hesap hırsızlıklarının önü kesilecek mi hep birlikte göreceğiz. Ne zaman devreye gireceği şimdilik bilinmiyor. Instagram tarafından resmi duyurusu yapıldığına göre, uygulamaya eklendiğini görmemiz için fazla beklememiz gerekmeyecek gibi.


https://www.engadget.com/2019/06/17/instagram-tests-easier-hacked-account-recovery/ Yorum Yaz
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buyusername 3 gün yeni yorumcu
Umarım yeni gelen güncelleme çalınmalara engel olabilir. Haberin kaynak linki varsa alabilir miyim?
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interwap 4 gün
Instagram ve Twitter'da zamanında çok büyük güvenlik açığı olduğunu ve parolaların çalındığını düşünüyorum. Çünkü aktif olarak kullanmadığım hesaplarımın şifreleri ele geçirilip (değiştirilmemiş) bir şeyler paylaşılmış. Güvenli bir PC'de şifreleri değiştirdiğimde çok geçmeden şifreler tekrar çalınmıştı. Sanırım bu olay 2-3 kez tekrar etti. En son paylaşılanları silmeye çalıştığımda Instagram hesabımı kilitlemişti.
Anlayacağınız şifreler sizin dışınızda çalınıyor. (Sıfırlama değil.)
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Spider_hip 4 gün
Sağolsun da, daha zor çalınmasını sağlasa.
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