Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apex Legends maçlardan erken ayrılanları cezalandıracak

Grup maçlarında sebepli veya sebepsiz olarak takımını yalnız bırakan Apex Legends oyuncularına engelleme cezaları gelecek. Respawn bir süredir ceza sisteminin testlerini yapıyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
2,7b
1
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Espor konseptinin yaygınlaşması ve ciddi bir öneme sahip olması ilgili oyunlarda da oynanış davranışlarını etkilemeye başladı. Örneğin maçlarda grubu erken terk etmek artık ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.

Grubu bırakmak yok

Çevrim içi mücadelelerin yapıldığı maçlarda oyuncunun belirli bir sebepten veya sebepsiz olarak grubu bırakması güç dengesini bozuyor ve yenilgiye sebep olabiliyor. Oyunu zevk için oynayanlar açısından bir problem olmayabilir ancak sponsor desteği veya üst sıralar için mücadele eden oyuncular dezavantaj yaşıyor.

Ayrıca Bkz. "LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı"

Oyun dünyasının yeni isimlerinden Apex Legends bu tür çıkışların önüne geçmek için yeni bir cezalandırma sistemi denemeye başladı. Nisan ayında ilk bilgileri gelen sistem grupların devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

Açıklanan bilgilere göre bir grupla maçlara katılan oyuncu eğer erken terk ederse ilki için 5 dakikalık oyundan engellenme dördüncüsü için ise 10 dakikalık engellenme ile karşılaşacak. Respawn şimdilik test sürecine devam edeceğini açıkladı.

 

https://www.slashgear.com/apex-legends-starts-penalizing-players-who-quit-matches-early-15580511/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fozata 3 gün
Öncelik solo mod gelmeli
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 gün en beğenilen
Duo gelsin. Threesome fantezisinden vazgeç artık Zampella
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astekiv 10 sa.
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 2 gün
Haberde kullanılan fotodaki kadın karakterin başına gelmeyen kalmadı zaten, bende onunla oynuyorum Apex'i, neyse :D
Bu olay tag veya group halinde oynanan tüm oyunlarda var ve sıkıntı yaratıyor. Dövüş oyunlarında bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 gün
Adamın legendini seçtiğim için hemen oyundan çıkıyor ve 2 kişi girip ölüyoruz. Ceza gelmesi iyi olur çünkü çok fazla olmaya başladı. 10 maçtan rahat 2-3 ünde biri çıkıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 gün
Solo modun gelebilmesi için karakterlerin tekrardan düzenlenmesi gerekebilir. Düzenlenmediği taktirde oyun için dengesizlikler bariz görülecektir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 gün en beğenilen
Duo gelsin. Threesome fantezisinden vazgeç artık Zampella
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 3 gün
Sen duo veya solo getirmezsen böyle durumlar olur tabi.Dengesiz bir takıma denk gelince çıldırmamak elde değil.Hile kullananları hiç saymıyorum bile hala hile dolu oyun.Bir oyunu çıkarıyosan paralı ve parasız versiyon çıkarıcaksın ki hilesiz oyun oynamak isteyen adam para verip alsın oyunu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fozata 3 gün
Öncelik solo mod gelmeli
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 gün Huawei Nova 5 serisi 32 megapiksel ön kamera ile gelecek 3 gün BenQ, monitör modellerine metin okuma modu ekliyor 3 gün DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı 3 gün Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu 3 gün AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir 3 gün Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı 3 gün Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor 3 gün SSD'ler de modaya uyuyor | RGB'li yeni modeller 3 gün Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 25 milyar dolar düşeceğini açıkladı 3 gün Oppo Reno 10X Zoom satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı 3 gün Çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlar | Asus Vivobook ailesi 3 gün Google Asistan, arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor 3 gün Samsung’dan uyarı: Qled televizyonlarınızda düzenli olarak virüs taraması yapın! 3 gün Instagram, çalınan hesapların daha kolay geri alınmasını sağlayacak 3 gün Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu 3 gün Geliştirilen yeni bir lazerle kanser hücreleri gerçek zamanlı öldürülebiliyor 3 gün Chrome'un Android versiyonunda, çeviri seçeneğine erişim kolaylaştı 3 gün Google, şarkı sözlerini Genius.com’dan kopyalamakla suçlanıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Apex Legends maçlardan erken ayrılanları cezalandıracak Sonraki Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir 3 gün Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası 4 gün NASA'nın temiz uzay yakıtı testi, 24 Haziran’da başlıyor 4 gün Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı 4 gün Bitcoin, 9 bin doların üstünde 4 gün Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı 4 gün Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi 4 gün iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek 4 gün Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 4 gün 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? 4 gün Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 4 gün V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 4 gün Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir 4 gün Gmail’de gizli e-posta nasıl gönderilir? 4 gün Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin 4 gün Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi 4 gün Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek 4 gün Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor 4 gün OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı 4 gün Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
5 yılda icraati olmayan İmamoğlu nasıl
DH Forum
1.0 motor mu?
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim