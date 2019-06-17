Apex Legends maçlardan erken ayrılanları cezalandıracak

Espor konseptinin yaygınlaşması ve ciddi bir öneme sahip olması ilgili oyunlarda da oynanış davranışlarını etkilemeye başladı. Örneğin maçlarda grubu erken terk etmek artık ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.

Grubu bırakmak yok

Çevrim içi mücadelelerin yapıldığı maçlarda oyuncunun belirli bir sebepten veya sebepsiz olarak grubu bırakması güç dengesini bozuyor ve yenilgiye sebep olabiliyor. Oyunu zevk için oynayanlar açısından bir problem olmayabilir ancak sponsor desteği veya üst sıralar için mücadele eden oyuncular dezavantaj yaşıyor.

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Oyun dünyasının yeni isimlerinden Apex Legends bu tür çıkışların önüne geçmek için yeni bir cezalandırma sistemi denemeye başladı. Nisan ayında ilk bilgileri gelen sistem grupların devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

Açıklanan bilgilere göre bir grupla maçlara katılan oyuncu eğer erken terk ederse ilki için 5 dakikalık oyundan engellenme dördüncüsü için ise 10 dakikalık engellenme ile karşılaşacak. Respawn şimdilik test sürecine devam edeceğini açıkladı.