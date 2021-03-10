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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, Hikayeler için otomatik altyazı seçeneğini test ediyor

    Sosyal medya platformu Instagram, hikayelerine altyazı ekleyebileceğini bir özelliği test ediyor. Yeni özellik, duyma güçlüğü çekenlerin hikayelerde yer alan konuşmaları anlamasına yardım edecek.
    10 Mart 2021, 15:30 (12 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, Hikayeler için otomatik altyazı seçeneğini test ediyor

    Instagram, platformunun erişilebilirlik yönünü artırmak için yeni bir özelliği test ediyor. Facebook'un sahibi olduğu şirket, hikayelere otomatik altyazı koyma özelliğini test ediyor. Yeni özellik ile platform, hikayeler için konuşmanızı otomatik olarak yazıya dökecek.

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    Hikayeler için altyazı özelliği

    Matt Navarra tarafından fark edilen videolara otomatik alt yazı ekleme özelliği, "Altyazılar" etiketli bir çıkartmayla geliyor. Bu, özelliğin videodaki sesinizi algılayarak otomatik olarak metne dönüştürecek.

    Yeni alt yazı özelliği sayesinde duyma güçlüğü çeken insanlar, videolarda konuşulanları alt yazı olarak okuyabilecek.Altyazı seçeneği, aralarından seçim yapabileceğiniz dört farklı metin stili içeriyor.

    Görünüşe göre yeni altyazı seçeneği şu an için yalnızca belirli kullanıcı grubuna sunuluyor. Bir Instagram sözcüsü Engadget'e gönderdiği açıklamada: "Her zaman insanların Hikayeler'de kendilerini daha iyi ifade etmelerinin yollarını araştırıyoruz. Bu özellik şu anda herkese açık olarak test edilmiyor." ifadelerinde bulundu.



    https://www.engadget.com/instagram-automatic-captions-stories-194326833.html
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