Instagram için yeni rekor! Lionel Messi “rekortmen yumurtayı” geçti: 66 milyon beğeni

Tam Boyutta Gör Futbol kariyerini kupalarla ve rekorlarla taçlandıran Lionel Messi şimdi de sosyal medya dünyasında yeni bir rekora imza attı. Kendisine ait olan Instagram profilinde 2022 Katar Dünya Kupası hakkında yayımladığı galeri rekortmen yumurta için üzücü oldu.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı fotoğrafta: Instagram 1 ay önce eklendi

Lionel Messi yine Instagram profili ile gündemde

Daha önce Cristiano Ronaldo ile aynı karede bulunduğu fotoğrafı paylaşan başarılı futbolcu o zaman da milyonlarca beğeni elde etmeyi başarmıştı. Yeni galerisi ile 65 milyondan daha fazla beğeni almayı başaran Messi, Arjantin'in 36 yıllık hasretini Di Maria ile sona erdirdi.

Şu anda 66,720,604 adet beğeni almasıyla kendisinden söz ettiren Arjantinli yıldız futbolcunun rekortmen yumurtayı beğeni sayısı konusunda geçmesi sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı.

Tam Boyutta Gör Instagram mecrasında en çok beğeni alan spor paylaşımı unvanına da sahip olan bu galeri 57.4 milyon adet beğeni almayı başaran yumurta paylaşımını sollayarak Messi'nin futbol dışında da rekor kırmasını sağladı.

Lionel Messi'nin Instagram profilini 405 milyon adet profil takip ediyor. Bu profilde 972 adet gönderi var. 35 yaşındaki sporcu sadece 288 kişiyi takip ediyor.

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Instagram için yeni rekor: Lionel Messi rekortmen yumurtayı geçti