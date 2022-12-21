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    Instagram için yeni rekor! Lionel Messi “rekortmen yumurtayı” geçti: 66 milyon beğeni

    2022 Katar Dünya Kupası bitti. Arjantin ile mutlu sona ulaşan Lionel Messi bir mutlu sona daha Instagram aracılığıyla ulaştı. Messi'nin yayımladığı fotoğraf galerisi sosyal medyanın tarihine geçti.
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    Lionel Messi Tam Boyutta Gör
    Futbol kariyerini kupalarla ve rekorlarla taçlandıran Lionel Messi şimdi de sosyal medya dünyasında yeni bir rekora imza attı. Kendisine ait olan Instagram profilinde 2022 Katar Dünya Kupası hakkında yayımladığı galeri rekortmen yumurta için üzücü oldu.

    Lionel Messi yine Instagram profili ile gündemde

    Daha önce Cristiano Ronaldo ile aynı karede bulunduğu fotoğrafı paylaşan başarılı futbolcu o zaman da milyonlarca beğeni elde etmeyi başarmıştı. Yeni galerisi ile 65 milyondan daha fazla beğeni almayı başaran Messi, Arjantin'in 36 yıllık hasretini Di Maria ile sona erdirdi.

    Şu anda 66,720,604 adet beğeni almasıyla kendisinden söz ettiren Arjantinli yıldız futbolcunun rekortmen yumurtayı beğeni sayısı konusunda geçmesi sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı.

    Instagram Tam Boyutta Gör
    Instagram mecrasında en çok beğeni alan spor paylaşımı unvanına da sahip olan bu galeri 57.4 milyon adet beğeni almayı başaran yumurta paylaşımını sollayarak Messi'nin futbol dışında da rekor kırmasını sağladı.

    Lionel Messi'nin Instagram profilini 405 milyon adet profil takip ediyor. Bu profilde 972 adet gönderi var. 35 yaşındaki sporcu sadece 288 kişiyi takip ediyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Profil resmi
    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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