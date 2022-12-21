Instagram için yeni rekor! Lionel Messi “rekortmen yumurtayı” geçti: 66 milyon beğeni

Lionel Messi yine Instagram profili ile gündemde
Daha önce Cristiano Ronaldo ile aynı karede bulunduğu fotoğrafı paylaşan başarılı futbolcu o zaman da milyonlarca beğeni elde etmeyi başarmıştı. Yeni galerisi ile 65 milyondan daha fazla beğeni almayı başaran Messi, Arjantin'in 36 yıllık hasretini Di Maria ile sona erdirdi.
Şu anda 66,720,604 adet beğeni almasıyla kendisinden söz ettiren Arjantinli yıldız futbolcunun rekortmen yumurtayı beğeni sayısı konusunda geçmesi sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı.
Lionel Messi'nin Instagram profilini 405 milyon adet profil takip ediyor. Bu profilde 972 adet gönderi var. 35 yaşındaki sporcu sadece 288 kişiyi takip ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...