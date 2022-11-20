3 saatte 447 bin yorum: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı karede!

Tam Boyutta Gör 2022 Katar Dünya Kupası için belki de son kez kozlarını paylaşacak olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bir fotoğrafta buluştu. Louis Vuitton isimli bir markanın projesi için aynı karede yer alan bu iki futbolcunun önündeki satranç manzarası dikkatleri üzerine çekti.

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı karede

Bu içeriğin hazırlandığı anda 447 bin yorum aldığı tespit edilen yukarıdaki fotoğrafın beğeni bakımından rekor kıracağı öngörülüyor. Yayımlandığı ilk saatte yaklaşık 25 milyon beğeni almayı başaran bu kare şimdiden futbol tarihindeki yerini aldı.

Satranç oynayan Ronaldo ile Messi'nin oyun pozisyonlarına bir göz atıldığında Norway Chess (2017) etkinliğinde karşı karşıya gelen Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın oyun dizilimi göze çarpıyor.

Bu satranç tahtasının fotoğrafa yansıtılması aslında bu ikilinin futbol kalitesi bakımından aynı kaliteye sahip olduğunu temsil ediyor. Zira bu satranç karşılaşması berabere bitmişti.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu fotoğrafı aynı anda paylaştı. Eğer Messi ve Ronaldo 2026'da düzenlenmesi planlanan dünya kupası etkinliğinde tekrar karşı karşıya gelirse Messi 39, Ronaldo 41 yaşında olacak.

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı fotoğrafta: Instagram