3 saatte 447 bin yorum: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı karede!

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı karede
Bu içeriğin hazırlandığı anda 447 bin yorum aldığı tespit edilen yukarıdaki fotoğrafın beğeni bakımından rekor kıracağı öngörülüyor. Yayımlandığı ilk saatte yaklaşık 25 milyon beğeni almayı başaran bu kare şimdiden futbol tarihindeki yerini aldı.
Satranç oynayan Ronaldo ile Messi'nin oyun pozisyonlarına bir göz atıldığında Norway Chess (2017) etkinliğinde karşı karşıya gelen Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın oyun dizilimi göze çarpıyor.
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu fotoğrafı aynı anda paylaştı. Eğer Messi ve Ronaldo 2026'da düzenlenmesi planlanan dünya kupası etkinliğinde tekrar karşı karşıya gelirse Messi 39, Ronaldo 41 yaşında olacak.Kaynakça https://sportstar.thehindu.com/football/fifa-world-cup/news/messi-ronaldo-instagram-post-together-fifa-world-cup-qatar-2022-argentina-portugal/article66158572.ece https://www.instagram.com/p/ClJqVDBtRsq/?hl=en https://www.instagram.com/p/ClJqW1ZtmIl/?hl=en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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