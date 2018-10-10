Instagram’ın Android uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği geldi

Geçtiğimiz ayın sonlarında Instagram’in Android sürümüne SMS tabanlı olmayan iki faktörlü kimlik doğrulama desteğinin geleceği duyurulmuştu. İlk etapta kısıtlı sayıda kullanıcının kullanımına sunularak test süreci başlatılmış olan yeni özellik, nihayet iOS kullanıcılarından sonra Android kullanıcılara da ulaşmış oldu. Artık kullanıcılar Instagram hesaplarının güvenliğini sağlamak için hesaplarını Google Authenticator ve Duo Mobile gibi üçüncü parti mobil güvenlik uygulamalarına entegre edebilecekler.

Geçmişte Instagram kullanıcıları hesaplarının güvenliğini sağlamak için yalnızca SMS doğrulamasını kullanabiliyorlardı. Ancak SMS’ler üzerinden yapılan kimlik doğrulama işlemlerinin günümüzde pek de güvenli sayılmadığını düşünürsek, sosyal medya hesaplarının güvenliğini üçüncü parti uygulamaları ve farklı kimlik doğrulama yöntemleri ile kuvvetlendirmek çok daha mantıklı olacaktır.

https://www.engadget.com/2018/10/09/instagram-app-2fa-available/

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Yeni özelliği kullanabilmek için yapmanız gerekenler şu şekilde; önceliklehesabınızınmenüsünde yer alankategorisini bulmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan listedeseçeneği yer alıyor. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda beliren “Başla” tuşuna dokunun. Ardından karşınıza çıkan güvenlik yöntemlerindenseçeneğini aktif hale getirin.