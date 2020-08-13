Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak

Geçen ay Facebook’un benzer bir dava yüzünden ödemeyi taahhüt ettiği 650 milyon dolarlık tazminat, firmanın yasadışı şekilde biyometrik veri toplamasına karşı verilmişti. Bu ceza eğer kabul edilirse Facebook, verilerini yasadışı şekilde kullandığı herkese kişi başı 400 dolarlık bir ödeme yapacak.

Kaliforniya eyalet mahkemesi tarafından yeni açılan bir davada ise Facebook, 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik verilerini yasadışı şekilde toplamak, depolamak ve bunları kullanarak gelir elde etmekle suçlanıyor. Bu verilerin toplanması sürecinde kullanıcıların hiçbir şekilde izninin alınmaması, sürecin tamamının yasadışı olmasına sebep oluyor.

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Illinois gizlilik yasasına göre karar alınırsa Facebook, her bir ihlal için 5 bin dolara varan cezalar ödemek zorunda kalacak.

https://www.macrumors.com/2020/08/12/instagram-accused-of-harvesting-data/

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