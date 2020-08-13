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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak

    Facebook'un sahipliğindeki Instagram, kullanıcılarının biyometrik verilerini yasadışı şekilde topladığı için Amerikan mahkemelerince yüklü cezalara çarptırılacak.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak

    Geçen ay Facebook’un benzer bir dava yüzünden ödemeyi taahhüt ettiği 650 milyon dolarlık tazminat, firmanın yasadışı şekilde biyometrik veri toplamasına karşı verilmişti. Bu ceza eğer kabul edilirse Facebook, verilerini yasadışı şekilde kullandığı herkese kişi başı 400 dolarlık bir ödeme yapacak.

    Kaliforniya eyalet mahkemesi tarafından yeni açılan bir davada ise Facebook, 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik verilerini yasadışı şekilde toplamak, depolamak ve bunları kullanarak gelir elde etmekle suçlanıyor. Bu verilerin toplanması sürecinde kullanıcıların hiçbir şekilde izninin alınmaması, sürecin tamamının yasadışı olmasına sebep oluyor.

    Ayrıca Bkz. "IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar"

    Illinois gizlilik yasasına göre karar alınırsa Facebook, her bir ihlal için 5 bin dolara varan cezalar ödemek zorunda kalacak.



    https://www.macrumors.com/2020/08/12/instagram-accused-of-harvesting-data/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 1 hf.
    Trden bu paralari alan koseyi dondu 😁😁
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    facebook sadece amerikada ki kullanıcılarına mı verecek yoksa tüm facebook kullanıcılarına mı . Bize yok mu birşey
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    435 1 hf.
    Whatsapp da bunların ve Trackerları var. O yüzden millet telegrama geçti - geçiyor.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. 435
    Telegram kullanıcı verilerini görebiliyor. Daha önce Putin Rusya'da içeriği görmek istedi, Telegram reddetti. Şimdi veya bundan sonra Putin veya başkasının içeriğin erişime açılıp açılmayacağının garantisi yok.
    Signal, Wire, Threema daha güvenilir duruyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf.
    Verenler düşünsün
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 hf.
    Sen istiyor duj verecek izin
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