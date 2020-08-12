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    IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar

    Linux Vakfı, IBM ve Grillo dün itibariyle deprem algılama ve erken uyarı teknolojilerini tüm dünyaya yayabilmek için geliştiriyor oldukları açık kaynaklı projeleri OpenEEW'yu duyurdular.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar
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    Dünya üzerindeki pek çok ülke, nüfuslarının ve topraklarının belirli bir kısımlarını kapsayan deprem uyarı sistemlerine sahip ancak bu sistemler geniş alanları kapsayamıyorlar ve yalnızca küçük gruplarla kullanılabiliyorlar. Bu yüzden deprem riskinin çok yoğun olduğu coğrafyalarda yaşayan 2,7 milyar insan bölgelerinde yaşanabilecek depremler hakkında bilgi sahibi olma şansına sahip olmadan hayatına devam ediyor.

    Yalnızca Japonya, Tayvan, Meksika, Çin ve birkaç ülkede tüm ülkeyi kapsayan deprem uyarı sistemleri bulunuyor. Günümüzde teknolojinin insan hayatı üzerinde yapabileceği iyileştirmelerin boyutu düşünüldüğünde bu sayılar oldukça az.

    Ayrıca Bkz. "Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme"

    Linux Vakfı, IBM ve Grillo dün itibariyle deprem algılama ve erken uyarı teknolojilerini tüm dünyaya yayabilmek için geliştiriyor oldukları açık kaynaklı projeleri OpenEEW'yu duyurdular. 

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    Üçlü OpenEEW'da sismolojide ölçüm ve saptama için kullanılan standart yöntemlerini Bulut gibi yeni nesil teknoloji çözümleriyle birleştirerek düşük maliyetli, açık kaynaklı, kolayca dağıtılan bir sistem oluşturmaya odaklandı.
    Amaç, depreme karşı erken uyarı sistemlerini olabildiğince fazla nüfusu kapsayacak şekilde ölçeklendirebilmeyi son derece basit hale getirmek.

    IBM'in Geliştirici Avukatı Pedro Cruz, yakın tarihli bir röportajında OpenEEW ile ilgili şu sözleri kullandı,

    "Ocak ayının başlarında bugüne dek hissettiğim en büyük deprem, 6,4'lük şiddetiyle Porto Riko'yu vurdu. Bazı şehirler depreme karşı dayanıklı hale getirilmiş olsa da, Porto Riko'nun bir ada olması ve şehircilik sorunları yerel halkı bundan sonra yaşanabilecekler konusunda hayli endişelendiriyor.

    Dünyada depremlerden kaynaklanan etkilerin en ağırlarıyla yüzleyen, altyapı sorunları sebebiyle büyük tehditlerle karşı karşıya kalan birçok topluluk var.
    Ülkemin insanları sarsıntı başlamadan sadece birkaç saniye önce bile olsa kendilerini korumaları için uyarı alabilecekleri bir sisteme sahip olsalardı deprem anını çok daha güvenli geçirebilirlerdi.

    2,7 milyar insan her gün deprem tehdidiyle yaşıyor, yalnızca Japonya ve Tayvan gibi birkaç ülke ulusal çapta deprem erken uyarı (EEW) sistemine sahip. Benim gözlemlerime göre, mevcut sistemler hayli maliyetli, karmaşık ve bunlara ihtiyaç duyan birçok topluluk toplu dağıtım için hazır değiller. Porto Riko halkı gibi savunmasız toplulukların, gerçek zamanlı deprem izlemeyi erişilebilir hale getiren bir sisteme ihtiyaçları var.

    OpenEEW'nun başarıyla çalıştığını ve küresel olarak ölçeklendirebilirsek ulaşabileceği potansiyeli biliyorum. IBM'in desteğiyle, Grillo'nun bazı sensörlerini Porto Riko çevresine kurmasına yardımcı oldum. Geçen ay, evimde adanın güneybatı kesiminde gerçekleşecek olan 4.0 şiddetinde bir deprem hakkında erken uyarı aldım. Gelen bildirim beni depremden önce evimin dışına güvenli bir yere gitmem konusunda uyardı."

    Sensör teknolojilerini ve uyarı sistemini tek başına geliştiriyor olduğu sıralarda Grillo, sistemini Meksika hükümetinin kullandığı erken uyarı sistemi ile birlikte denemiş ancak büyük bir farkla geride kalmıştı. Şimdi ise IBM ve Linux Foundation ile yaptığı ortaklıklar sayesinde, ürettiği teknoloji küresel çapta kullanılmaya hazır.



    https://thenextweb.com/tech/2020/08/11/ibm-the-linux-foundation-and-grillo-unveil-global-earthquake-early-warning-system/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Haberi yazan editleyen emek veren herkese çok teşekkür ederim bir donanım sitesi bile depremi ciddiye alıyor bununla alakalı haber yazıyor da... neyse aynı şeyleri yazacağım arife tarif gerekmez.
    Haberi yazan editleyen emek veren herkese çok teşekkür ederim bir donanım sitesi bile depremi ciddiye alıyor bununla alakalı haber yazıyor da... neyse aynı şeyl...
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    interwap (Volkan ) 1 hf. tobepeople
    Önemli olan sarsıntı size ulaşmadan uyarılmak.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 hf.
    Aslında deprem olduğunda alarm verecek bir şey yapmak çok kolaydır: Odanızda lamba takılı yerin duvara değen kısmına balık zili takın; 5 şiddetine kadar sarsılmaz ama 6-7 şiddetlerinde deprem olursa uyurken bile duyarsınız , ki zaten daha evvel balık tuttuysanız ya da tutmayı seviyorsanız hemen kalkarsınız! (Deprem olduğunda insanlar genelde olduğunu bile hissetmez hele ki uyuyorsa, bu yüzden işinizi görür diye umuyorum).

    Daha etkili yöntemlerde var tabii ama uğraştırır; Hırsız alarmı diye satılan ziller gibi ,kesin duyarsınız sadece ufak bir modifiye gerekir. Hareket sensörü , kızıl ötesi sensör , lazer... gibi şeylerle de bunun çok daha profesyonel olanları yapılabilir! Ama temeli hepsinde aynıdır onlar sadece hassaslığı daha ayarlanabilir. EEW için programdan bahsetmişler ama insanların önce o sensörlere sahip olması lazım ki ben Türkiye'de yüksek kaliteli IR sensörü bile bulamıyorum!
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    interwap (Volkan ) 1 hf. tobepeople
    Önemli olan sarsıntı size ulaşmadan uyarılmak.
    Yanıtla +4
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    fhrstw 1 hf. en beğenilen
    Haberi yazan editleyen emek veren herkese çok teşekkür ederim bir donanım sitesi bile depremi ciddiye alıyor bununla alakalı haber yazıyor da... neyse aynı şeyleri yazacağım arife tarif gerekmez.
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