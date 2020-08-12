IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar

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Dünya üzerindeki pek çok ülke, nüfuslarının ve topraklarının belirli bir kısımlarını kapsayan deprem uyarı sistemlerine sahip ancak bu sistemler geniş alanları kapsayamıyorlar ve yalnızca küçük gruplarla kullanılabiliyorlar. Bu yüzden deprem riskinin çok yoğun olduğu coğrafyalarda yaşayan 2,7 milyar insan bölgelerinde yaşanabilecek depremler hakkında bilgi sahibi olma şansına sahip olmadan hayatına devam ediyor.

Yalnızca Japonya, Tayvan, Meksika, Çin ve birkaç ülkede tüm ülkeyi kapsayan deprem uyarı sistemleri bulunuyor. Günümüzde teknolojinin insan hayatı üzerinde yapabileceği iyileştirmelerin boyutu düşünüldüğünde bu sayılar oldukça az.

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Linux Vakfı, IBM ve Grillo dün itibariyle deprem algılama ve erken uyarı teknolojilerini tüm dünyaya yayabilmek için geliştiriyor oldukları açık kaynaklı projeleri OpenEEW'yu duyurdular.

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Üçlü OpenEEW'da sismolojide ölçüm ve saptama için kullanılan standart yöntemlerini Bulut gibi yeni nesil teknoloji çözümleriyle birleştirerek düşük maliyetli, açık kaynaklı, kolayca dağıtılan bir sistem oluşturmaya odaklandı.

Amaç, depreme karşı erken uyarı sistemlerini olabildiğince fazla nüfusu kapsayacak şekilde ölçeklendirebilmeyi son derece basit hale getirmek.

IBM'in Geliştirici Avukatı Pedro Cruz, yakın tarihli bir röportajında OpenEEW ile ilgili şu sözleri kullandı,

"Ocak ayının başlarında bugüne dek hissettiğim en büyük deprem, 6,4'lük şiddetiyle Porto Riko'yu vurdu. Bazı şehirler depreme karşı dayanıklı hale getirilmiş olsa da, Porto Riko'nun bir ada olması ve şehircilik sorunları yerel halkı bundan sonra yaşanabilecekler konusunda hayli endişelendiriyor.

Dünyada depremlerden kaynaklanan etkilerin en ağırlarıyla yüzleyen, altyapı sorunları sebebiyle büyük tehditlerle karşı karşıya kalan birçok topluluk var.

Ülkemin insanları sarsıntı başlamadan sadece birkaç saniye önce bile olsa kendilerini korumaları için uyarı alabilecekleri bir sisteme sahip olsalardı deprem anını çok daha güvenli geçirebilirlerdi.

2,7 milyar insan her gün deprem tehdidiyle yaşıyor, yalnızca Japonya ve Tayvan gibi birkaç ülke ulusal çapta deprem erken uyarı (EEW) sistemine sahip. Benim gözlemlerime göre, mevcut sistemler hayli maliyetli, karmaşık ve bunlara ihtiyaç duyan birçok topluluk toplu dağıtım için hazır değiller. Porto Riko halkı gibi savunmasız toplulukların, gerçek zamanlı deprem izlemeyi erişilebilir hale getiren bir sisteme ihtiyaçları var.

OpenEEW'nun başarıyla çalıştığını ve küresel olarak ölçeklendirebilirsek ulaşabileceği potansiyeli biliyorum. IBM'in desteğiyle, Grillo'nun bazı sensörlerini Porto Riko çevresine kurmasına yardımcı oldum. Geçen ay, evimde adanın güneybatı kesiminde gerçekleşecek olan 4.0 şiddetinde bir deprem hakkında erken uyarı aldım. Gelen bildirim beni depremden önce evimin dışına güvenli bir yere gitmem konusunda uyardı."

Sensör teknolojilerini ve uyarı sistemini tek başına geliştiriyor olduğu sıralarda Grillo, sistemini Meksika hükümetinin kullandığı erken uyarı sistemi ile birlikte denemiş ancak büyük bir farkla geride kalmıştı. Şimdi ise IBM ve Linux Foundation ile yaptığı ortaklıklar sayesinde, ürettiği teknoloji küresel çapta kullanılmaya hazır.

https://thenextweb.com/tech/2020/08/11/ibm-the-linux-foundation-and-grillo-unveil-global-earthquake-early-warning-system/

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