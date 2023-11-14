Artık Instagram profilini silmeden Threads hesabını silmek mümkün

Tam Boyutta Gör Meta, Threads'in bazı yönlerini Instagram'dan (yavaşça) ayırmaya devam ediyor. Uygulamanın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri bir güncellemede, Threads kullanıcılarının artık Instagram profillerini silmeden uygulamadaki hesaplarını silebileceklerini söyledi. Bu değişikliğe rağmen, iki uygulama da hala birbirine çok yakından bağlı kalmaya devam edecek.

Threads hesabı nasıl silinir?

Threads hesabını silmek için Ayarlar -> Hesap -> Profili dondur veya sil yolunu izleyebilir. Bu sayede artık isteyen kullanıcılar mevcut Threads profillerini Instagram hesaplarından ayrı olarak silebilecek veya dondurabilecek.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik, Threads kullanıcıları arasında uzun zamandır talep edilen bir özellikti ve birçoğu Instagram hesaplarını da silmeden Threads profillerini temizleyememekten dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Güncelleme, Meta'nın Threads kullanıcılarının gönderilerinin Instagram ve Facebook'un ana akışlarında gösterilmesini devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan bir başka ayar değişikliğini tanıtmasından kısa bir süre sonra geldi. Görünüşe göre Meta, Threads’i kendi ayakları üzerinde tutmaya çalışıyor.

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Ancak tüm bu değişikliklere rağmen, Instagram ve Threads hala birbirine çok yakından bağlı. Threads'e katılmak için bir Instagram hesabı gerekiyor ve uygulamanın tek mesajlaşma özelliği Instagram'ın gelen kutusuna dayanıyor. Threads ayrıca öneriler ve diğer özellikler için kullanıcıların Instagram profilinden de yararlanıyor. Meta'nın iki hizmeti tamamen ayırması pek olası olmasa da, Threads'in sonunda daha bağımsız hale gelebileceği belirtiliyor.

Zira Meta, Threads'i Mastodon'a ve fediverse'deki diğer hizmetlere güç veren açık kaynak protokolü ActivityPub ile uyumlu hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Şirket bunun nasıl işleyeceği hakkında fazla bir şey paylaşmadı ancak entegrasyon, sosyal medya kullanıcılarına Instagram'dan uzak durmayı tercih etseler bile Threads içeriğiyle etkileşim kurmanın yeni yollarını sağlayacak. Son olarak, güncel verilere göre Threads'in aylık 100 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor.

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Instagram profilini silmeden Threads hesabını silmek mümkün