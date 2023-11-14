Artık Instagram profilini silmeden Threads hesabını silmek mümkün

Threads hesabı nasıl silinir?
Threads hesabını silmek için Ayarlar -> Hesap -> Profili dondur veya sil yolunu izleyebilir. Bu sayede artık isteyen kullanıcılar mevcut Threads profillerini Instagram hesaplarından ayrı olarak silebilecek veya dondurabilecek.
Ancak tüm bu değişikliklere rağmen, Instagram ve Threads hala birbirine çok yakından bağlı. Threads'e katılmak için bir Instagram hesabı gerekiyor ve uygulamanın tek mesajlaşma özelliği Instagram'ın gelen kutusuna dayanıyor. Threads ayrıca öneriler ve diğer özellikler için kullanıcıların Instagram profilinden de yararlanıyor. Meta'nın iki hizmeti tamamen ayırması pek olası olmasa da, Threads'in sonunda daha bağımsız hale gelebileceği belirtiliyor.
Zira Meta, Threads'i Mastodon'a ve fediverse'deki diğer hizmetlere güç veren açık kaynak protokolü ActivityPub ile uyumlu hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Şirket bunun nasıl işleyeceği hakkında fazla bir şey paylaşmadı ancak entegrasyon, sosyal medya kullanıcılarına Instagram'dan uzak durmayı tercih etseler bile Threads içeriğiyle etkileşim kurmanın yeni yollarını sağlayacak. Son olarak, güncel verilere göre Threads'in aylık 100 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.