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    Artık Instagram profilini silmeden Threads hesabını silmek mümkün

    Meta, yeni sosyal medya platformu Threads’i yavaş yavaş geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre artık Instagram hesabınızı silmeden Threads profili silinebilecek.
    Instagram profilini silmeden Threads hesabını silmek mümkün Tam Boyutta Gör
    Meta, Threads'in bazı yönlerini Instagram'dan (yavaşça) ayırmaya devam ediyor. Uygulamanın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri bir güncellemede, Threads kullanıcılarının artık Instagram profillerini silmeden uygulamadaki hesaplarını silebileceklerini söyledi. Bu değişikliğe rağmen, iki uygulama da hala birbirine çok yakından bağlı kalmaya devam edecek.

    Threads hesabı nasıl silinir?

    Threads hesabını silmek için Ayarlar -> Hesap -> Profili dondur veya sil yolunu izleyebilir. Bu sayede artık isteyen kullanıcılar mevcut Threads profillerini Instagram hesaplarından ayrı olarak silebilecek veya dondurabilecek.

    Threads hesabı nasıl silinir? Tam Boyutta Gör
    Bu değişiklik, Threads kullanıcıları arasında uzun zamandır talep edilen bir özellikti ve birçoğu Instagram hesaplarını da silmeden Threads profillerini temizleyememekten dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Güncelleme, Meta'nın Threads kullanıcılarının gönderilerinin Instagram ve Facebook'un ana akışlarında gösterilmesini devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan bir başka ayar değişikliğini tanıtmasından kısa bir süre sonra geldi. Görünüşe göre Meta, Threads’i kendi ayakları üzerinde tutmaya çalışıyor.

    Ancak tüm bu değişikliklere rağmen, Instagram ve Threads hala birbirine çok yakından bağlı. Threads'e katılmak için bir Instagram hesabı gerekiyor ve uygulamanın tek mesajlaşma özelliği Instagram'ın gelen kutusuna dayanıyor. Threads ayrıca öneriler ve diğer özellikler için kullanıcıların Instagram profilinden de yararlanıyor. Meta'nın iki hizmeti tamamen ayırması pek olası olmasa da, Threads'in sonunda daha bağımsız hale gelebileceği belirtiliyor.

    Zira Meta, Threads'i Mastodon'a ve fediverse'deki diğer hizmetlere güç veren açık kaynak protokolü ActivityPub ile uyumlu hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Şirket bunun nasıl işleyeceği hakkında fazla bir şey paylaşmadı ancak entegrasyon, sosyal medya kullanıcılarına Instagram'dan uzak durmayı tercih etseler bile Threads içeriğiyle etkileşim kurmanın yeni yollarını sağlayacak. Son olarak, güncel verilere göre Threads'in aylık 100 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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