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    Threads resmi olarak reklam testlerine başladı

    Meta şirketinin belirli bir olgunluğa ulaşmasını beklediği Threads metin tabanlı sosyal paylaşım platformunun artık reklamlarla haşır neşir olma zamanı geldi.   
    Threads Tam Boyutta Gör
    Eski adıyla Twitter platformuna rakip olarak ortaya çıkan Meta’nın Threads uygulaması, 300 milyon aylık aktif kullanıcıyı geçerek belirli bir ölçüyü karşıladıktan sonra artık sıra reklam sunmaya geldi. 

    Threads reklamlara başlıyor

    Kasım ayında Threads uygulaması için 2025 başlarında reklam testlerine başlanacağı belirtilmişti. Ocak ayı bitmeden Meta küçük çaplı reklam testlerine başladı. İlk etapta ABD ve Japon markalara ait reklamların gösterileceği belirtildi. 

    Instagram şefi Mosseri, reklam sunumlarını ve kullanıcılardan geri dönüşleri dikkatle takip edeceklerini ve bekledikleri sonuçları aldıkları takdirde de daha geniş çapta testlere başlayacaklarını belirtti. Instagram ve Facebook platformları hali hazırda reklamlardan önemli gelirler elde ediyor. Threads’in de bu kapsamın dışında kalması mümkün değildi. 
     

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