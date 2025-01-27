Threads resmi olarak reklam testlerine başladı

Threads reklamlara başlıyor
Kasım ayında Threads uygulaması için 2025 başlarında reklam testlerine başlanacağı belirtilmişti. Ocak ayı bitmeden Meta küçük çaplı reklam testlerine başladı. İlk etapta ABD ve Japon markalara ait reklamların gösterileceği belirtildi.
Instagram şefi Mosseri, reklam sunumlarını ve kullanıcılardan geri dönüşleri dikkatle takip edeceklerini ve bekledikleri sonuçları aldıkları takdirde de daha geniş çapta testlere başlayacaklarını belirtti. Instagram ve Facebook platformları hali hazırda reklamlardan önemli gelirler elde ediyor. Threads’in de bu kapsamın dışında kalması mümkün değildi.
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