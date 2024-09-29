Threads'te artık gönderilere konum eklenebilecek

Türkiye'de kapalı Threads, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti 1 ay önce eklendi

Threads'te konum ekleme nasıl olacak?

Threads’te konum ekleme, Instagram’dakine benzer şekilde olacak. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar gönderi oluşturma ekranında konum ayrıntılarını eklemek için kullanabilecekleri bir pin görecek. Tam adres yerine şehir adı, sokak adı veya restoran gibi yaklaşık konumlarını paylaşabilecek. Konum içeren bir Threads gönderisine dokunulduğunda aynı konumda veya yerde başkaları tarafından paylaşılan gönderiler gösterilecek.

Kullanıcılar Threads’te konumlarına erişim izni verdiklerinde yakınlarında etiketleyebilecekleri yerlerin bir listesi gösterilecek. Konumu elle arayıp Threads gönderisine eklemek te mümkün olacak.

Threads’in yeni özelliği, kullanıcıların yakın konumlardaki son dakika haberlerini ve diğer güncel olayları takip etmeleri açısından kullanışlı olacak. Meta, kullanıcıların cihaz ayarlarından bu özelliği istedikleri zaman değiştirebileceklerini de belirtti. Ancak konum kapalı olsa bile Threads, genel konumu tahmin etmek için kullanıcıların IP adreslerini kullanacak.

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