Threads'te artık gönderilere konum eklenebilecek

Threads'te konum ekleme nasıl olacak?
Threads’te konum ekleme, Instagram’dakine benzer şekilde olacak. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar gönderi oluşturma ekranında konum ayrıntılarını eklemek için kullanabilecekleri bir pin görecek. Tam adres yerine şehir adı, sokak adı veya restoran gibi yaklaşık konumlarını paylaşabilecek. Konum içeren bir Threads gönderisine dokunulduğunda aynı konumda veya yerde başkaları tarafından paylaşılan gönderiler gösterilecek.
Kullanıcılar Threads’te konumlarına erişim izni verdiklerinde yakınlarında etiketleyebilecekleri yerlerin bir listesi gösterilecek. Konumu elle arayıp Threads gönderisine eklemek te mümkün olacak.
Threads’in yeni özelliği, kullanıcıların yakın konumlardaki son dakika haberlerini ve diğer güncel olayları takip etmeleri açısından kullanışlı olacak. Meta, kullanıcıların cihaz ayarlarından bu özelliği istedikleri zaman değiştirebileceklerini de belirtti. Ancak konum kapalı olsa bile Threads, genel konumu tahmin etmek için kullanıcıların IP adreslerini kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu