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    Threads'e gönderi planlama özelliği geliyor

    Threads, gönderi planlama seçeneği sunacak. Meta, kullanıcıların gönderileri ileri bir tarihe planlamalarına izin verecek bir özelliği test ettiğini duyurdu.    
    meta threads gönderi planlama özelliği Tam Boyutta Gör
    Threads, gönderileri planlama özelliğini şu anda küçük bir kullanıcı grubuyla test ettiğini duyurdu. Meta, yeni özelliğin tüm Threads kullanıcıları için yakında kullanılabilir olacağını belirtti.

    Threads’te ileri tarihli paylaşım yapılabilecek

    Threads kullanıcıları, yeni seçenekle bir gönderi oluşturup ardından ileri bir tarihte veya zamanda yayınlanması için planlayabilecek. Planlanmış gönderiler, gönderinin planlandığı zamanı belirten bir etiketle birlikte taslak klasöründe gösterilecek. Planlanmış gönderiler, yayınlanmadan önce düzenlenlenebilecek veya silinebilecek.

    Instagram, bir süredir kullanıcıların gönderileri planlamasına izin veriyor. Son olarak bu özelliği DM’ler için aktif etti. Artık Threads kullanıcıları da gönderileri istedikleri bir zamana planlayabilecek. Threads’in şu anda günlük 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Platformun çok yakında Türkiye’de erişime açılması bekleniyor.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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