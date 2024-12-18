Threads'e gönderi planlama özelliği geliyor

Threads’te ileri tarihli paylaşım yapılabilecek
Threads kullanıcıları, yeni seçenekle bir gönderi oluşturup ardından ileri bir tarihte veya zamanda yayınlanması için planlayabilecek. Planlanmış gönderiler, gönderinin planlandığı zamanı belirten bir etiketle birlikte taslak klasöründe gösterilecek. Planlanmış gönderiler, yayınlanmadan önce düzenlenlenebilecek veya silinebilecek.
Instagram, bir süredir kullanıcıların gönderileri planlamasına izin veriyor. Son olarak bu özelliği DM’ler için aktif etti. Artık Threads kullanıcıları da gönderileri istedikleri bir zamana planlayabilecek. Threads’in şu anda günlük 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Platformun çok yakında Türkiye’de erişime açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Güzel olmuş...