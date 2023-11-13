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    Elon Musk doğruladı: X Dating yakında geliyor

    Elon Musk, yakın tarihli bir söyleşide X'in bir flört uygulamasına dönüşeceğini doğruladı. Platform, yeni dating özelliğiyle kullanıcılara eşleşme olanağı sunacak. İşte detaylar...
    Elon Musk doğruladı: X Dating yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında sık sık gündemimize taşınan Elon Musk, X yani eski adıyla Twitter’da ilginç adımlar atmaya devam ediyor. Kaçıranlar için sosyal medya platformu, bir süredir ''X Dating'' adında bir flörtleşme özelliği ile gündemde. Son olarak Musk, bu söylemlere açıklık getirdi. X'in bir flört uygulamasına dönüşeceği resmen doğrulandı.

    Elon Musk doğruladı: X Dating yakında geliyor

    Yakın tarihli bir şirket toplantısında Musk, hem X Dating'i doğruladı hem de bu işlevselliğin ''her şeyin uygulaması'' planlarına dahil olduğunu belirtti. Bilmeyenler için Musk, X özelinde bankacılık, hisse senetleri, kripto para, mesajlaşma hizmetleri ve arama gibi birçok özelliği tek bir çatı altında toplamayı planlıyor. Görünüşe göre flörtleşme özelliği de bunlar arasında yer alacak. Musk'ın açıklaması ise şu şekilde;

    Açıkçası ben geçmişte X platformunda birisinin paylaştığı şeylere her şeyden daha çok önem verirdim. İlginç materyaller yayınladılar mı? Bu muhtemelen onların mükemmel olup olmadıklarına ve işe almak isteyebileceğiniz biri olup olmadığına dair en büyük göstergelerden biri. Aynı şeyin platformda birini bulmak için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve paylaşımlara göre iyi bir eşleşme olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. 

    X Dating'in ne zaman kullanıma sunulacağı veya detayları açıklanmamış olsa da, bu yeni özelliğin bir süredir test aşamasında olduğu söyleniyor. Daha önce X kullanıcılarının ilgi duydukları bir kişiye özel bir kalp gönderebileceği ve karşı tarafın kabul etmesi koşuluyla özel bir sohbet odasına alınacağı belirtilmişti. Ayrıca özelliğin ücretli olacağı da paylaşılan detaylar arasında yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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