Instagram reels videoları artık indirilebiliyor

Herkese açık reels videolar indirilebilecek
Instagram reels videoları çok kolay bir şekilde indirilebilecek. Paylaş simgesine dokunduktan sonra İndir seçeneği çıkacak ve video tek dokunuşla galeriye indirilmiş olacak. Ancak, herkese açık paylaşılan reels videosu indirilebilecek. Peki, indirilen reels videosun filigran olacak mı? Bu detay Instagram tarafından paylaşılmadı ancak örnek görsele göre indirilen videoda Instagram logosu ile birlikte videonun sahibinin kullanıcı adı yer alacak.
Bu özellik şimdilik yalnızca Amerika’da, mobil uygulamada ve sadece herkese açık, gizli olmayan hesaplarda kullanılabiliyor. Reels videolarının indirilmesini istemeyen kullanıcılar için de seçenek mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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