Tam Boyutta Gör Aralık ayından bu yana, Instagram Notlar özelliği kullanıcıların profillerinde metin ve emoji içeren kısa durum güncellemelerini paylaşmalarını sağlıyor. Arkadaşlar ve takipçiler bu mini mesajları gelen kutusunda görebiliyor. Şimdi ise Meta, bu özelliğe “yeni” yetenekler ekleyeceğini duyurdu.

Instagram'a MSN dokunuşu

Tam Boyutta Gör Meta, Instagram Notlarınızaartık müzik ekleyebileceğini duyurdu. Firmaya göre notlarınıza müzik eklemenin kendinizi ifade etmenize yardımcı olacak. Kullanıcılar istedikleri bir şarkının 30 saniyelik kısa bir bölümünü burada paylaşabilecek. Müziğin yanında 60 karaktere kadar bir mesaj yazmanız da mümkün olacak. Açıkçası tüm bu özellikler MSN Messenger’daki “Ne dinliyorum” özelliğini akıllara getiriyor. MSN’in bu özelliğiyle Winamp gibi uygulamalarda çalan şarkıları arkadaşlarınıza gösterebiliyordunuz.

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Buna ek olarak bir dokunuşla notları tercüme edebileceksiniz. Eğer arkadaşlarınızdan biri notlarını sizin iyi bilmediğiniz bir dilde yazıyorsa bu kullanışlı olabilir. Meta, birçok gencin Not özelliğinin gençler tarafından benimsendiğini söylüyor. Son üç ay içinde 100 milyondan fazla genç en az bir not paylaşımı yaptı. Müzik ve çeviri eklemeleriyle birlikte bu özelliğin kullanımının arması beklenebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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Instagram’a sevilen nostaljik MSN özelliği geliyor