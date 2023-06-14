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    Anlık Bildirim

    Instagram’a sevilen nostaljik MSN özelliği geliyor

    Instagram, geçtiğimiz Aralık ayında Not özelliğini platforma getirmişti. Sosyal medya platformu şimdi Notlar kısmına MSN Messenger’dan bildiğimiz nostaljik bir özelliği getiriyor.
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    Instagram’a sevilen nostaljik MSN özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Aralık ayından bu yana, Instagram Notlar özelliği kullanıcıların profillerinde metin ve emoji içeren kısa durum güncellemelerini paylaşmalarını sağlıyor. Arkadaşlar ve takipçiler bu mini mesajları gelen kutusunda görebiliyor. Şimdi ise Meta, bu özelliğe “yeni” yetenekler ekleyeceğini duyurdu.

    Instagram'a MSN dokunuşu

    Instagram’a sevilen nostaljik MSN özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta, Instagram Notlarınızaartık müzik ekleyebileceğini duyurdu. Firmaya göre notlarınıza müzik eklemenin kendinizi ifade etmenize yardımcı olacak. Kullanıcılar istedikleri bir şarkının 30 saniyelik kısa bir bölümünü burada paylaşabilecek. Müziğin yanında 60 karaktere kadar bir mesaj yazmanız da mümkün olacak. Açıkçası tüm bu özellikler MSN Messenger’daki “Ne dinliyorum” özelliğini akıllara getiriyor. MSN’in bu özelliğiyle Winamp gibi uygulamalarda çalan şarkıları arkadaşlarınıza gösterebiliyordunuz.

    Buna ek olarak bir dokunuşla notları tercüme edebileceksiniz. Eğer arkadaşlarınızdan biri notlarını sizin iyi bilmediğiniz bir dilde yazıyorsa bu kullanışlı olabilir. Meta, birçok gencin Not özelliğinin gençler tarafından benimsendiğini söylüyor. Son üç ay içinde 100 milyondan fazla genç en az bir not paylaşımı yaptı. Müzik ve çeviri eklemeleriyle birlikte bu özelliğin kullanımının arması beklenebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 21 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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