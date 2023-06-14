Instagram’a sevilen nostaljik MSN özelliği geliyor

Instagram'a MSN dokunuşu
Buna ek olarak bir dokunuşla notları tercüme edebileceksiniz. Eğer arkadaşlarınızdan biri notlarını sizin iyi bilmediğiniz bir dilde yazıyorsa bu kullanışlı olabilir. Meta, birçok gencin Not özelliğinin gençler tarafından benimsendiğini söylüyor. Son üç ay içinde 100 milyondan fazla genç en az bir not paylaşımı yaptı. Müzik ve çeviri eklemeleriyle birlikte bu özelliğin kullanımının arması beklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi