Instagram sadece Lumia cihazlarına özel olarak gelebilir





Popüler fotoğraf tabanlı paylaşım uygulaması Instagram, Android ve iOS platformlarında hergün milyonlarca paylaşıma ev sahipliği yapıyor. Windows Phone 8 lansmanı ile Instagram'ın bu platformda da boy göstereceği iddia edilmişti. Ancak sonrasında iddialar teyit edilemedi.



Nokia'nın geliştirdiği ve Lumia cihazları için uygulama tavsiyesi yapan Nokia App Highlights uygulaması, Twitter hesabından önemli bir gelişme paylaştı.



Instagram'ın WP8 platformuna gelmeyeceği belirtilen mesajda, firmanın bununla birlikte Lumia cihazları için yeni ve özel bir şey üzerinde çalıştığı dile getirildi. Tahminler Instagram'ın sadece Lumia cihazlarına özgü olarak yayınlanacak olduğu yönünde. Daha önce de bazı uygulamalar Lumia cihazlarına özgü olarak yayınlanmış ve sonrasında WP platformuna dağıtılmıştı.



Ancak şimdilik detaylar bilinmiyor.



https://twitter.com/NokiaHighlights/status/280471583477350400