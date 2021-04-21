Instagram saldırgan mesajları filtreleme özelliği sunuyor

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Yakın gelecekte Instagram sosyal ağı, rahatsız edici ifadeleri, kelimeleri ve emojileri analiz etmeye ve saldırganlık içeren mesajları otomatik olarak filtrelemeye başlayacak. Kullanıcılar, görmek istemedikleri sözcükleri listeye ekleyebilecekler.

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Yeni aracın isteğe bağlı olarak etkinleştirilebileceğini belirtelim. Başlangıçta yalnızca bazı ülkelerde kullanıma sunulacak ve daha sonra bölge listesi genişleyecek. Filtre, istenildiği zaman etkinleştirilebildiği gibi, istenildiği durumlarda da kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilecek.

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Başka yeni özellikler de test ediliyor

Ek olarak Instagram, kullanıcıların istenmeyen kişinin hesabını ve engellendikten sonra o kişi tarafından oluşturulan sonraki hesapları engellemesine izin verecek bir özellik de başlatacak. Bu aracın önümüzdeki haftalarda dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta ise Instagram'ın, kullanıcıların gönderiler altındaki beğeni sayacını bağımsız olarak devre dışı bırakmalarına izin verdiği bir başka test başlattığını da hatırlatalım.

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-new-tools-to-protect-our-community-from-abuse

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