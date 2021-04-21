Apple önümüzdeki hafta iOS 14.5'i yayınlayacak: Ne gibi yenilikler var?

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Apple, mor renkte iPhone modeli, yeni iMac bilgisayarlar ve iPad Pro tabletler de dahil olmak üzere bir dizi ilginç ürünün yer aldığı bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ek olarak, 30 Nisan'da satışa çıkacak olan ve iOS 14.5 ve üzeri cihazlarla çalışacak olan AirTag takipçisi halka tanıtıldı. AirTag basın bülteni ise iOS 14.5'in önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağını gösteriyor.

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Apple önümüzdeki hafta yeni iOS ile birlikte, watchOS 7.4 ve macOS 11.3'ü piyasaya sürecek, zira bu işletim sistemleri Apple'ın resmi Podcast uygulamasındaki yeni ücretli abonelik hizmetini destekleyecekler . iOS 14.5'e gelince, yazılım platformunun ilk genel beta sürümü bu yıl Şubat ayında yayınlanmıştı.

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Yeni gizlilik politikası devreye girecek

En önemlisi, iOS 14.5 sürümünün piyasaya sürülmesiyle birikte, Apple'ın yeni gizlilik politikası da yürürlüğe girecek ve iOS uygulama geliştiricilerinin kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak adına etkinlikleri izlemek için, açık kullanıcı izni almaları gerekecek. Bu yenilik ilk olarak geçen yıl duyuruldu ve bazı piyasa katılımcıları tarafından eleştirildi. Bu yüzden Facebook şirketi, yeni Apple politikasının, gelirinin büyük bir kısmı kişiselleştirilmiş reklamcılığa bağlı olan küçük işletmelere zarar vereceğini açıkladı.

iOS 14.5'te, Siri'nin sesini değiştirme seçeneği ve bazı emojilerin ten rengini değiştirme seçenekleri de dahil olmak üzere beklenen birkaç yenilik var. Ayrıca Siri, kullanıcının sesli içerikleri dinlemek için hangi uygulamaları tercih ettiğini anlamayı da öğrendi.

https://www.theverge.com/2021/4/20/22394200/apple-ios-14-5-watch-os-7-4-mac-os-11-3-release-date

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