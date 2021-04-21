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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple önümüzdeki hafta iOS 14.5'i yayınlayacak: Ne gibi yenilikler var?

    Teknoloji devi Apple, dün tanıttığı yeni ürünlerinin ardından önümüzdeki hafta iOS 14.5'i de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşletim sistemi yeni gizlilik kuralları ile gelecek.
    21 Nisan 2021, 15:30 (Güncellendi, 1 sa.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple önümüzdeki hafta iOS 14.5'i yayınlayacak: Ne gibi yenilikler var?
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    Apple, mor renkte iPhone modeli, yeni iMac bilgisayarlar ve iPad Pro tabletler de dahil olmak üzere bir dizi ilginç ürünün yer aldığı bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ek olarak, 30 Nisan'da satışa çıkacak olan ve iOS 14.5 ve üzeri cihazlarla çalışacak olan AirTag takipçisi halka tanıtıldı. AirTag basın bülteni ise iOS 14.5'in önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağını gösteriyor.

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    Apple önümüzdeki hafta yeni iOS ile birlikte, watchOS 7.4 ve macOS 11.3'ü piyasaya sürecek, zira bu işletim sistemleri Apple'ın resmi Podcast uygulamasındaki yeni ücretli abonelik hizmetini destekleyecekler . iOS 14.5'e gelince, yazılım platformunun ilk genel beta sürümü bu yıl Şubat ayında yayınlanmıştı.

    Apple önümüzdeki hafta iOS 14.5'i yayınlayacak: Ne gibi yenilikler var?
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    Yeni gizlilik politikası devreye girecek

    En önemlisi, iOS 14.5 sürümünün piyasaya sürülmesiyle birikte, Apple'ın yeni gizlilik politikası da yürürlüğe girecek ve iOS uygulama geliştiricilerinin kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak adına etkinlikleri izlemek için, açık kullanıcı izni almaları gerekecek. Bu yenilik ilk olarak geçen yıl duyuruldu ve bazı piyasa katılımcıları tarafından eleştirildi. Bu yüzden Facebook şirketi, yeni Apple politikasının, gelirinin büyük bir kısmı kişiselleştirilmiş reklamcılığa bağlı olan küçük işletmelere zarar vereceğini açıkladı.

    iOS 14.5'te, Siri'nin sesini değiştirme seçeneği ve bazı emojilerin ten rengini değiştirme seçenekleri de dahil olmak üzere beklenen birkaç yenilik var. Ayrıca Siri, kullanıcının sesli içerikleri dinlemek için hangi uygulamaları tercih ettiğini anlamayı da öğrendi.



    https://www.theverge.com/2021/4/20/22394200/apple-ios-14-5-watch-os-7-4-mac-os-11-3-release-date
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak adına etkinlikleri izlemek için açık kullanıcı izni almak ne anlama geliyor. İşte uygulamayı kurarken ..... kabul etmiş sayılırsınız diye soracak kabul etmek zorunda kalacaksın ve yine aynı turşu..
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    jailbreakten dolayıdır. açıkları kapatmaya çalışıyor. 14.3 de yayınlanan açığı kapattık diyecekler büyük ihtimalle. 14.5 betalarında da başka açık bulunmuştu. Tahminim 14.5 yayınlandıktan sonra fazla beklemeden bir jailbreak aracı yayınlanır.
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    drjacob (... ) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple bu güncellemeyi çok uzattı , ne oldu bu arkadaş alt tarafı bi yazılım
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Yeni Gizlilik Politikası'dan kaynaklı diye düşünüyorum. Malum bir çok firma kafasına kaynar su dökülmüş gibi zıpladı :)
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 20 dk. ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Oha, bu forumda gördüğüm en cahilce yoruma imza attınız tebrik ederim. "alt tarafı bir yazılım"?!?! Ne iş yapıyorsunuz acaba rehberlik öğretmeni misiniz?
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