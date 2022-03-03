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Instagram, videolar için otomatik olarak oluşturulan altyazı işlevini tanıttı. Bu özellik varsayılan olarak etkinleştirilecek.

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Şimdilik tüm dillerde mevcut değil

Şimdilik otomatik altyazı özelliği tüm dillerde mevcut değil, ancak Instagram yakın gelecekte dil listesini genişletmeyi planlıyor. Altyazılar yapay zeka kullanılarak oluşturuluyor ve bu nedenle başlangıçta bu özellik mükemmel şekilde çalışamayacak. Ancak şirket, yapay zeka öğrendikçe, çeviri kalitesinin artacağını iddia ediyor.

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Instagram uygulamasına gelen bu yeni özelliğin, videoları, sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için erişilebilir kılacağı belirtiliyor. Ayrıca, otomatik altyazıların tanıtılması, videoları sessiz izlemeyi tercih eden kullanıcılara da hitap edecek. Zira, istatistiklere göre, kullanıcıların %92'si videoları sesi kapalı izliyor.

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Instagram, sesi açmadan videoları izlemeyi kolaylaştırıyor