X gelir ortaklığında büyük değişikliğe gitti, tartışmalar da alevlendi

Bir süredir platformda içerik üretenlere ödeme yapmaya başlayan X, paylaşımların tamamen para odaklı hale gelip amacından sapmaya başlaması üzerine radikal kararlar almaya başladı. Bu hafta sonu yapılan ödemeler pek çok fenomenin canını yaktı.

X ürün şefi Nikita Bier yaptığı açıklamada gelir paylaşımına çeki düzen verdiklerini ve sırf para kazanmak için anlamsız içerik üretenlerin gelirlerini azaltacaklarını ya da tamamen programdan çıkaracaklarını duyurdu. X gelir paylaşımındaki yeni güncellemeler bu hafta devreye girdi.

Daha önce Premium kullanıcıların ana sayfasına düşen ve etkileşim verdikleri paylaşımların para kazanmaya uygun olduğu, standart kullanıcılardan gelen etkileşimlerin gelirlere etkisinin çok az olduğu açıklanmıştı. Yeni güncellemede başka paylaşımları kopyalayarak içerik oluşturan, bunu sürekli olarak yapan ve clickbait başlıklar ile etkileşim toplamaya çalışanların kazançları yüzde 40 kesinti yiyecek. Bir sonraki döngüde ise yüzde 20 daha kesinti yapılacak.

Eğer alıntı yaparak bir paylaşımın popülaritesinden yararlanan varsa kazancından bir kısım orijinal paylaşımın sahibine aktarılacak. Ayrıca SON DAKİKA şeklinde başlık kullanarak paylaşım yapanlardan da kesinti olacak. Böylece spam ve tekrarlar azaltılacak. Nikita'nın bu paylaşımı, bazı büyük hesapların gelir paylaşımı programından çıkarıldıkları için yaptığı eleştiri paylaşımlarının ardından geldi.

Elon Musk'ın da paylaştığı bu yeni güncellemenin ifade özgürlüğü ya da paylaşım özgürlüğünü engellemediği ancak orijinal paylaşımlarla platforma değer katan içerik üreticilerinin de emeklerinin boşa gitmemesini sağlayacağı ifade edildi.

