Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X gelir ortaklığında büyük değişikliğe gitti, tartışmalar da alevlendi

    X platformunda gelir elde edebilmek için kopya içerik paylaşan, clickbait haberler kullanan ya da yapay zekâ ile yanıltıcı videolar oluşturanlar daha az gelir alacak ya da hiç alamayacak. 

    X
    Bir süredir platformda içerik üretenlere ödeme yapmaya başlayan X, paylaşımların tamamen para odaklı hale gelip amacından sapmaya başlaması üzerine radikal kararlar almaya başladı. Bu hafta sonu yapılan ödemeler pek çok fenomenin canını yaktı.

    X gelirlerinde büyük güncelleme

    X ürün şefi Nikita Bier yaptığı açıklamada gelir paylaşımına çeki düzen verdiklerini ve sırf para kazanmak için anlamsız içerik üretenlerin gelirlerini azaltacaklarını ya da tamamen programdan çıkaracaklarını duyurdu. X gelir paylaşımındaki yeni güncellemeler bu hafta devreye girdi.

    Daha önce Premium kullanıcıların ana sayfasına düşen ve etkileşim verdikleri paylaşımların para kazanmaya uygun olduğu, standart kullanıcılardan gelen etkileşimlerin gelirlere etkisinin çok az olduğu açıklanmıştı. Yeni güncellemede başka paylaşımları kopyalayarak içerik oluşturan, bunu sürekli olarak yapan ve clickbait başlıklar ile etkileşim toplamaya çalışanların kazançları yüzde 40 kesinti yiyecek. Bir sonraki döngüde ise yüzde 20 daha kesinti yapılacak.

    Eğer alıntı yaparak bir paylaşımın popülaritesinden yararlanan varsa kazancından bir kısım orijinal paylaşımın sahibine aktarılacak. Ayrıca SON DAKİKA şeklinde başlık kullanarak paylaşım yapanlardan da kesinti olacak. Böylece spam ve tekrarlar azaltılacak. Nikita'nın bu paylaşımı, bazı büyük hesapların gelir paylaşımı programından çıkarıldıkları için yaptığı eleştiri paylaşımlarının ardından geldi.

    Elon Musk'ın da paylaştığı bu yeni güncellemenin ifade özgürlüğü ya da paylaşım özgürlüğünü engellemediği ancak orijinal paylaşımlarla platforma değer katan içerik üreticilerinin de emeklerinin boşa gitmemesini sağlayacağı ifade edildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 6 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    powershift şanzıman lole ne kadar yatırdım beko mu bosch mu boyner hediye çeki kahvede nikotin var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum