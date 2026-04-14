    WhatsApp'a yeni özellik: Cihaz aktiviteleri anlık izlenecek

    WhatsApp, çoklu cihaz kullanımını daha güvenli hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bağlı cihazlara sohbet kilidi ve anlık aktivite uyarıları geliyor.

    WhatsApp, son dönemde durum güncellemeleri ve arayüz tarafında yaptığı yeniliklerin ardından şimdi de güvenlik geliştirmeleri üzerinde çalışıyor. Son olarak şirket, özellikle birden fazla cihaz kullanan kullanıcılar için daha fazla kontrol ve koruma sunmayı hedefliyor. Bağlı cihazlara sohbet kilidi ve anlık uyarılar geliyor.

    Bağlı cihazlara sohbet kilidi ve anlık uyarılar

    Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği, sohbet kilidi özelliğinin bağlı cihazlara da genişletilmesi. Daha önce yalnızca ana cihazda kullanılabilen bu özellik, artık bilgisayar veya tablet gibi eşleşmiş cihazlarda da aktif hale getirilebilecek. Kullanıcılar, belirledikleri özel bir şifre ile hassas konuşmalarını koruma altına alabilecek. Böylece farklı bir cihaz üzerinden hesaba erişilse bile özel mesajların görüntülenmesi engellenmiş olacak.

    WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise bağlı cihaz aktivitelerinin daha şeffaf hale getirilmesi. Mevcut sistemde kullanıcılar bağlı cihazları liste halinde görebiliyor ancak aktif kullanım takibi manuel kontrol gerektiriyor. Yeni sistemle birlikte, aynı anda birden fazla cihaz aktif olduğunda kullanıcıya anlık bildirim gönderilecek.

    Örneğin kullanıcı telefonunda WhatsApp kullanırken başka bir bağlı cihazda oturum açılırsa, uygulama bunu algılayarak uyarı verecek. Bu sayede yetkisiz erişimler çok daha hızlı fark edilebilecek ve kullanıcılar oturumu sonlandırma gibi aksiyonları anında alabilecek. WhatsApp, bu bildirim sisteminde gereksiz uyarıların önüne geçmek için yalnızca eş zamanlı kullanım senaryolarını baz alıyor.

    Tüm bildirimler ana cihaza gönderilecek ve hesap kontrolü yine kullanıcıda kalacak. Özelliklerin bir kısmı hâlihazırda test aşamasında olsa da, önümüzdeki güncellemelerle birlikte daha geniş kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

