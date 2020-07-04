Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor

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Apple; iPhone değiştiren bazı kullanıcılara, eski iPhone'larının kutusundan çıkan şarj adaptörünü ne yaptıklarına dair bir anket gönderdi. Bu anketin, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağına ilişkin iddialardan hemen sonra gönderilmesi oldukça manidar bulunuyor, zira Apple'ın bu anketle nabız yokladığı tahmin ediliyor.



Ayrıca Bkz. "Değişmem dediğim iPhone 11, peki ya şimdi?"

Apple, iPhone değiştiren kullanıcılara anket gönderdi

Genellikle ürünlerin çeşitli yönlerini ele alan anketlerle kullanıcıların karşısına çıkan Apple, bu kez kutu içerisinden çıkan şarj aletinin kullanımına ilişkin bir anket gönderdi.

Model değiştiren bazı iPhone kullanıcılarına gönderilen ankette, kullanıcılara eski iPhone'larının kutusundan çıkan şarj adaptörünü ne yaptıkları soruldu. Anketin cevap seçenekleri ise şöyle:

Yakın bir tanıdığıma verdim.

Geri dönüşüme verdim.

Kaybettim.

Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.

Hala evde kullanıyorum.

Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.

Duruyor ama kullanmıyorum.

Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.

Kullanıcıların 8 seçeneği bulunan bu ankete vereceği cevapların, iPhone 12 kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkıp çıkmayacağı konusunda etkili olması bekleniyor.

https://9to5mac.com/2020/07/03/apple-surveys-iphone-users-on-usb-charger-included-in-the-box-ahead-of-iphone-12/

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