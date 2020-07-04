Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor

    Apple; iPhone değiştiren bazı kullanıcılara, eski iPhone'larının kutusundan çıkan şarj aletini ne yaptıklarını sordu. Kullanıcılardan gelen cevaplar, iPhone 12 kutu içeriğini şekillendirebilir.
    5 gün
    11,8b
    3
    76
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple; iPhone değiştiren bazı kullanıcılara, eski iPhone'larının kutusundan çıkan şarj adaptörünü ne yaptıklarına dair bir anket gönderdi. Bu anketin, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağına ilişkin iddialardan hemen sonra gönderilmesi oldukça manidar bulunuyor, zira Apple'ın bu anketle nabız yokladığı tahmin ediliyor.


    Ayrıca Bkz. "Değişmem dediğim iPhone 11, peki ya şimdi?"

    Apple, iPhone değiştiren kullanıcılara anket gönderdi

    Genellikle ürünlerin çeşitli yönlerini ele alan anketlerle kullanıcıların karşısına çıkan Apple, bu kez kutu içerisinden çıkan şarj aletinin kullanımına ilişkin bir anket gönderdi. 

    Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor

    Model değiştiren bazı iPhone kullanıcılarına gönderilen ankette, kullanıcılara eski iPhone'larının kutusundan çıkan şarj adaptörünü ne yaptıkları soruldu. Anketin cevap seçenekleri ise şöyle:

    • Yakın bir tanıdığıma verdim.
    • Geri dönüşüme verdim.
    • Kaybettim.
    • Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.
    • Hala evde kullanıyorum.
    • Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum. 
    • Duruyor ama kullanmıyorum.
    • Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim. 

    Kullanıcıların 8 seçeneği bulunan bu ankete vereceği cevapların, iPhone 12 kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkıp çıkmayacağı konusunda etkili olması bekleniyor.



    https://9to5mac.com/2020/07/03/apple-surveys-iphone-users-on-usb-charger-included-in-the-box-ahead-of-iphone-12/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ~Lion King~ (Fatih ) 5 gün en beğenilen
    Gazeteye sarıp verin.
    Yanıtla +48
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 5 gün
    Kutu içeriğine şarj aleti koymayacaklar fakat kampanya gibi yanında hediye veriyoruz diyecekler. Tahminim 2022 model iPhone’larda yanında o hediyeyi kaldırıp “kullanıcılarımızın kablosuz şarjı çok sevdiğini gördük ve kutuyu küçültüp yer kazanmak istedik” gibi saçma sebepler bulacaklar.

    Aynı taktiği kulaklık girişini kaldırırken uyguladılar, ilk başlarda adaptörü kutu içinde bedava verdiler, şimdi ise para ile satıyorlar.

    Her ne olursa olsun, kutu içeriğinden malzeme eksiltilmesine karşıyım. Samsung’un Note 8 de verdiği gibi olmalı. Kutunun kapağı bolluktan kapanmamalı.
    Kutu içeriğine şarj aleti koymayacaklar fakat kampanya gibi yanında hediye veriyoruz diyecekler. Tahminim 2022 model iPhone’larda yanında o hediyeyi kaldırıp “k...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +42
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mrunseen (Emirhan ) 4 gün darkhair
    geçen gün se aldım. fiyatı 5300 lira. hazırda 6s kullanıcısı olduğum için şarj aleti ve kablom var, bana kısılmış kutu içeriği ile 300 lira daha az ödeme imkanı sunsalardı onu tercih ederdim. muhtemelen Apple de benim gibi iPhone'sini yükseltmek isteyen kişileri hedefliyor, nasıl bir şekilde "justify" edecekler merak ediyorum, yalnız Apple çıkarırsa arkasından diğer bütün Android OEM'leri de kaldırır (bkz: 3.5mm kulaklık jackı)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 5 gün
    Düşünsene yeni bir iPhone almışsın, 12-13 bin tl para vermişsin, mağazadaki görevli yanında şarj aleti de almanız gerektiğini söylemeyi unutmuş. Böyle binlerce olay yaşanır, kullanıcıya kafayı yedirirler. Belki bundan 5 yıl sonra sadece online alışverişlerin olduğu bir dünyada şarj aleti almanız gerekiyor gibi uyarıyla satarlarsa hatta 5w şu kadar, 18w şu kadar 45w şu kadar diyerek böyle bir çözüm bulunabilir. Ancak dediğim gibi şuan böyle bir şey yapamazlar.
    Düşünsene yeni bir iPhone almışsın, 12-13 bin tl para vermişsin, mağazadaki görevli yanında şarj aleti de almanız gerektiğini söylemeyi unutmuş. Böyle binlerce ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (57) Yorum Yaz Forumda Gör
    ErKaN-23 (ERKAN TÜRKMEN) 1 gün
    Yıllardır iphone kullanırın bir çok model kullandım şu an 11 kullanıyorum kutudan 8k lık telefon kutudan hızlı şarj çıkmamasına ayar oluyorum, normal şarj da gereksiz bence ama orjinal 18watt lar çok pahalı burda apple n pintilik etmesi beni soğutuyor apple dan



    Bana kalırsa 400 tl pahalı satıp içine hızlı şarj koysun, sonradan para verip almak adamın zoruna gidiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 2 gün
    Yakında kutudan telefon yerine hıyar çıkarsa şaşırmam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    Yakında kutu içeriğinde telefon da çıkmayacak :) eski telefonunuzu kullanmaya devam edin diye yazı çıkar :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 3 gün
    Siz dua edin de Apple böyle bir şey yapmasın olur da yaparsa peşi sıra tüm alt markalar (samsung, huawei vs.) peşinden gider. :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tarum_58 3 gün
    12 bin telefona para veririz zorumuza gitmez ama 200 tl şarj aletine vermek zorumuza gider eski köye yeni adet getirme apple sonra millet gider 10 tl lik bakkaldan alınma şarj aleti ile jarj aleti ile telefonu şarj eder sende bu telefon orjinal olmayan cihaz ile sarj edilmiş deyip birde milleti garantiden edeceksin plan belli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    12 ye de gerek yok almayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    Gerçekten bu soruyu sormuş olmalarına inanamıyorum elbetteki sattığım kişiye verecem bundan başka bi cevap olabilir mi olsa bile mecbursun hemşerim o kutuya o şarj cihazını koyacaksın o kadar yoksa ağır küfür yersin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaB0 (M KSKN) 3 gün
    Avrupa ve amerikada sıkıntı olacağını sanmamda, bizim gibi orta doğu ülkeri için bişeyler düşünür applecım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Killing Road 4 gün
    eğer portsuz modellere geçene kadar 30 dolar gibi bir farkla telefonu piyasaya sürüp (11 pronun yerine gelecek eleman 969 dolar olursa) ilk sene 30 dolara şarj+kulaklık paketi gibi bişi sunarlarsa tepki çekmezler bence. seneye de portsuza geçtik derler o paket buhar olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem095 (Cem ) 4 gün (düzenlendi)
    Samsung: Bu sefer daha da bonkör olayım 45 Watt şarj aleti ile satayım, kullanıcılara kılıf hediye vereyim, akıllı saat hediye vereyim, hediye çeki vereyim, power bank vereyim, değişim kampanyası yapayım.

    Apple: Şarj aleti mi ? Masraf çıkarmayın şarj aleti neden vereyim, zaten telefonlarımız çok ucuz. Apple Store'da fahiş rakamlara satmak varken (!)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bozuk adam (Kyg Kara) 2 gün Cem095
    Aynen akıllı saati falan bedava veriyolar o yüzden kampanya bitince telefonun fiyatı %20 düşüyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (1 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    11815 kez okundu.
    54 kişi, toplam 57 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 12 kutu içeriği, iphone 12 ve
    4 etiket daha Apple apple anket Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek 4 gün PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti 4 gün MediaTek sektörün ilk WiFi 6 8K televizyon yongasını duyurdu 4 gün Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor 4 gün Samsung Galaxy M01s geliyor 4 gün SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı! 4 gün Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video) 4 gün Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek 4 gün Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi 4 gün iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı 4 gün MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı 4 gün Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir 4 gün Segmentinde hızlı ama bir eksiği var "TP-Link Archer C80 incelemesi" 4 gün Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak 4 gün Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor 5 gün iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı 5 gün Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı 5 gün iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir 5 gün YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor 5 gün OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor Sonraki Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek 5 gün Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var 5 gün NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var 5 gün Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor 5 gün 2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı 5 gün Geleceğe Dönüş filmi Transformers ile buluştu 5 gün Dodge Durango SRT Hellcat, "şimdiye kadarki en güçlü SUV" iddiasıyla tanıtıldı 5 gün Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı 5 gün PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı 6 gün Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek 6 gün Apple A12Z yongası Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakıyor 6 gün Casper'dan kurumsal dizüstü: Nirvana X400 6 gün BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi 6 gün Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor 6 gün Huawei’den doğacak boşluğu Japon NEC kapatmak istiyor 6 gün Prime Video Win10 uygulaması ile içerikleri bilgisayara indirmek artık mümkün 6 gün 2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor. 6 gün TBMM'den Netflix açıklaması Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi