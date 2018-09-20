Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor

Sosyal medya platformu Instagram yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. Ortaya çıkan görsellere göre uygulamaya coğrafi kısıtlama geliyor ve gönderiler ülkelere göre kısıtlanabiliyor.
8 ay
2,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram'ın son zamanlarda yeni özelliklerini takip etmek oldukça güç hale geldi diyebiliriz. Zira sosyal medya devine her geçen gün yeni bir özellik ekleniyor. Ortaya çıkan görsellere bakılırsa şimdi de Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor.

Gönderilerinize ülke kısıtlaması getirebileceksiniz

Yeni özellikleri tüm kullanıcılara açmadan önce belli bir kitle üzerinde test eden Instagram'ın bu yeni özelliği bir twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı. Coğrafi kısıtlama olarak adlandırabileceğimiz bu özellikle gönderilerinizin hangi ülkelerde görüntülenebileceğini tek tek belirleyebiliyorsunuz. Dikkat çeken bir başka nokta ise bu özelliğin Hikaye'ler bölümü için de kullanılabiliyor olması.
Yeni özelliğin normal kullanıcılar açısından ne denli anlam ifade edebileceğini söylemek zor. Ancak Instagram coğrafi kısıtlama özelliği ile muhtemelen şirketlere yönelik bir çalışma yapmış gibi duruyor. Zira global şirketler farklı bölgelerdeki müşterilerine ulaşmak için birden fazla hesap oluşturmak zorunda kalıyorlardı. Diğer Instagram özelliklerinde olduğu gibi henüz test aşamasında olan bu özelliğin kısa bir süre sonra resmi olarak duyurulması ve tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

https://twitter.com/wongmjane/status/1042639805677330433 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 8 ay
Fetocular sevinir artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Esporun anavatanı Çin'de Twitch yasaklandı 8 ay Realme 2 Pro özellikleri Geekbench sonuçlarıyla ortaya çıktı 8 ay XRP(Ripple) 24 saatte yüzde 50 civarında değer kazandı 8 ay Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi 8 ay Huawei, iPhone almak için sıraya girenlere ücretsiz powerbank dağıttı 8 ay Uber gıda dağıtım hizmeti Deliveroo'yu satın alabilir 8 ay Uluslararası arenada kripto para | Kripto Para Dünyası 8 ay Fizy müzik ödüllerinde en iyileri jüri değil, kullanıcı verileri belirledi 8 ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'sini incelemeye başladı 8 ay BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA’yı tanıttı 8 ay Xiaomi’den akıllı hoparlör ve masa saati bir arada 8 ay Fortnite temalı Nintendo Switch konsolu duyuruldu 8 ay Ford Otosan’ın geliştirdiği F-MAX'e büyük ödül! 8 ay Rekabet Kurulu, Google'a 93 milyon TL para cezası verdi 8 ay Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak 8 ay Japon Zaif kripto para borsası saldırıya uğradı. 60 milyon dolar kayıp var 8 ay Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor 8 ay Çalışanların yorumları sildiğine ve satış verilerini sattığına ilişkin Amazon soruşturma başlattı 8 ay PlayStation Now'a oyun indirme seçeneği geldi 8 ay Apple Watch 4'ün kadranları bilgisayar efektiyle değil stüdyoda yapıldı [video] 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor Sonraki Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor 8 ay Hayabusa-2, Ryugu asteroitine gözlem araçlarını yerleştirecek 8 ay Yeni Ekonomi Programı'nda ICO vurgusu 8 ay GoPro'nın üç kameradan oluşan Hero7 serisi duyuruldu 8 ay Facebook'un çöpçatanlık hizmeti test yayınına başladı 8 ay Bing mobil aramalarda AMP desteği sunmaya başladı 8 ay Avrupa Komisyonu Amazon hakkında inceleme başlattı 8 ay Bilgisayar korsanları, Japon kripto para sektörünü 540 milyon dolar zarara soktu 8 ay Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor 8 ay Fortnite yayıncısı Ninja ile yanyana olma şansı 8 ay Facebook, Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşılaşabilir 8 ay Asus ZenFone Max Pro satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 8 ay Yükselen döviz kurları güneş enerjisi sektörünü de etkiledi 8 ay Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor 8 ay BMW 2019 Z4 sDrive20i, sDrive30i ve 2020 M40i Roadster tanıtıldı! 8 ay Loki ve Scarlet Witch dizileri için hazırlıklara başlandı 8 ay Tim Cook yeni iPhone'ların neden pahalı olduğunu açıkladı 8 ay Robotik deri ile bütün nesneler robota dönüşebilir 8 ay Huawei Mate 20 kablosuz şarj etme özelliğine sahip olacak 8 ay MSI Trident 3 Arctic İncelemesi - En Güçlü Mini Masaüstü Pc Serisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim