Instagram'ın son zamanlarda yeni özelliklerini takip etmek oldukça güç hale geldi diyebiliriz. Zira sosyal medya devine her geçen gün yeni bir özellik ekleniyor. Ortaya çıkan görsellere bakılırsa şimdi de Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor.

Gönderilerinize ülke kısıtlaması getirebileceksiniz

Yeni özellikleri tüm kullanıcılara açmadan önce belli bir kitle üzerinde test eden Instagram'ın bu yeni özelliği bir twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı. Coğrafi kısıtlama olarak adlandırabileceğimiz bu özellikle gönderilerinizin hangi ülkelerde görüntülenebileceğini tek tek belirleyebiliyorsunuz. Dikkat çeken bir başka nokta ise bu özelliğin Hikaye'ler bölümü için de kullanılabiliyor olması.

Yeni özelliğin normal kullanıcılar açısından ne denli anlam ifade edebileceğini söylemek zor. Ancak Instagram coğrafi kısıtlama özelliği ile muhtemelen şirketlere yönelik bir çalışma yapmış gibi duruyor. Zira global şirketler farklı bölgelerdeki müşterilerine ulaşmak için birden fazla hesap oluşturmak zorunda kalıyorlardı. Diğer Instagram özelliklerinde olduğu gibi henüz test aşamasında olan bu özelliğin kısa bir süre sonra resmi olarak duyurulması ve tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

https://twitter.com/wongmjane/status/1042639805677330433