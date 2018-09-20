Facebook'un çöpçatanlık hizmeti test yayınına başladı

Teknoloji Editörü
Facebook, bundan dört ay önce F8 konferansında duyurduğu yeni çöpçatanlık hizmeti olan Facebook Dating'in Kolombiya'da halka açık olarak test etmeye başladığını açıkladı. Şimdilik sadece Kolombiya'da kullanılabilen Facebook Dating, 18 yaş ve üstü kullanıcıların birbirleriyle eşleştirerek yeni ilişkilere yelken açmalarını sağlıyor.
Kısa süre sonra diğer ülkelerde de başlatılacak
Facebook, Tinder ve Bumble gibi rakiplerinin arından flört pazarına girdi, ancak büyük bir avantajla başlıyor: Milyonlarca insanın hali hazırda Facebook hesabı var. Facebook Dating şu anda sadece mobil cihazlarda çalışıyor ve ek bir uygulama indirmeniz gerekmiyor. Yalnızca kullanıcıların çöpçatanlık servisi için ayrı bir profil sayfası oluşturmaları şartı var.Profil sayfanızı da oluştururken doğrulanmış konumunuz, cinsiyetiniz ve eşleşmek istediğini kişilerin cinsiyeti de dahil olmak üzere gerekli ek bilgileri manuel olarak dolduruyorsunuz. Ayrıca profilinizi dokuz adet fotoğraf ve sorularla tamamlayabiliyorsunuz. Daha sonra Facebook ortak arkadaşlarınız ve hoşlandığınız şeyler gibi faktörlere dayanarak sizi potansiyel sevgililerinizle eşleştirmek için benzersiz bir algoritma kullanıyor. Hizmetin ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.
https://www.theverge.com/2018/9/20/17871690/facebook-dating-release-colombia-test Yorum Yaz Paylaş Tweetle