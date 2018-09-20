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Facebook'un çöpçatanlık hizmeti test yayınına başladı

Facebook'un Mayıs ayında duyurduğu Facebook Dating adlı çöpçatanlık hizmeti Kolombiya'da test yayınına başladı ve kısa bir süre sonra diğer ülkelerde kullanıma sunulacak.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, bundan dört ay önce F8 konferansında duyurduğu yeni çöpçatanlık hizmeti olan Facebook Dating'in Kolombiya'da halka açık olarak test etmeye başladığını açıkladı. Şimdilik sadece Kolombiya'da kullanılabilen Facebook Dating, 18 yaş ve üstü kullanıcıların birbirleriyle eşleştirerek yeni ilişkilere yelken açmalarını sağlıyor.

Kısa süre sonra diğer ülkelerde de başlatılacak

Facebook, Tinder ve Bumble gibi rakiplerinin arından flört pazarına girdi, ancak büyük bir avantajla başlıyor: Milyonlarca insanın hali hazırda Facebook hesabı var. Facebook Dating şu anda sadece mobil cihazlarda çalışıyor ve ek bir uygulama indirmeniz gerekmiyor. Yalnızca kullanıcıların çöpçatanlık servisi için ayrı bir profil sayfası oluşturmaları şartı var.
Profil sayfanızı da oluştururken doğrulanmış konumunuz, cinsiyetiniz ve eşleşmek istediğini kişilerin cinsiyeti de dahil olmak üzere gerekli ek bilgileri manuel olarak dolduruyorsunuz. Ayrıca profilinizi dokuz adet fotoğraf ve sorularla tamamlayabiliyorsunuz. Daha sonra Facebook ortak arkadaşlarınız ve hoşlandığınız şeyler gibi faktörlere dayanarak sizi potansiyel sevgililerinizle eşleştirmek için benzersiz bir algoritma kullanıyor. Hizmetin ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.

https://www.theverge.com/2018/9/20/17871690/facebook-dating-release-colombia-test Yorum Yaz
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yolyordam35 8 ay en beğenilen
Zenginseniz kizlara yazabilirsiniz. Degilseniz bunun adi tacizdir nesini anlayamadiniz arkadaslar.
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
Meriçlerin bahanesi para olmuş. Valla bu kafayla devam ettikçe sizden hiçbişey olmaz
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muhayyel genç 8 ay
Desene insanlar daha çok harama girecek.
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FRAPS_TR 8 ay
Son 1 aydır devamlı arkadaş önerin var diye tanımadığım kızları bana öneriyordu. paso bildirim geliyordu.Hepsinin profiline baktığımda ilişkisi olmayan kızlardı. Yani servis çoktan kullanıma geçmiş
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nForcer 8 ay
Demeyin öyle, Ahmet Davutoğlu'nun yapamadığı şeyi yapıyor adamlar (kadınlar). Sayelerinde millet acil servisten eş bulma derdinden kurtulacak.
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ALKaraca 8 ay
Facebook batsa da kurtulsak
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IceRulez 8 ay
zengin olmanıza gerek yok zengin görünmek yeterli.
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yolyordam35 8 ay en beğenilen
Zenginseniz kizlara yazabilirsiniz. Degilseniz bunun adi tacizdir nesini anlayamadiniz arkadaslar.
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Whippoorwill 8 ay
Gerek yoktu zaten millet birbirini taciz ediyordu.
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