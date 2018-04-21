Instagram, yeni keşfet arayüzünü test ediyor

Instagram gün geçtikçe bünyesinde daha çok içerik barındırmaya başladı. Dolayısıyla da uygulamanın keşfet bölümü ne kadar kullanıcının ilgisini çekebilecek içerikleri sunmaya çalışsa da, ekrana gelen içerikler karma karışık dizilimde. Instagram, keşfet sekmesindeki karmaşıklığın farkına varmış olmalı ki arayüzünde tasarımsal bir değişikliği deniyor. Instagram tüm içerikleri tek bir yığın halinde gruplayarak, kullanıcıının ilgisini çekecek içerikleri daha kolay bulmasını sağlamaya çalışıyor.

Test edilen yeni keşfet arayüzü daha çok, kullanıcının ilgisini çekecek içerikleri belli kategoriler halinde toplanmasından oluşuyor. Bu kategoriler, sekmenin üst tarafında gruplar halinde sıralanmış olacak şekilde tasarlanmış. Mesela, futbolla ilgili içerikler ilginizi çekiyorsa, yukarıda içeriği futbol olan bir kategori sekmesi göreceksiniz. Bu kategoriye bastığınız zaman karşınıza sadece futbol konulu içerikler gelecek. Instagram, keşfet sekmesinde kategorilerin altında ise, ilgilendiğiniz hashtag'lerden oluşan içerikleri önünüze sıralamayı hedefliyor. Sıralanmış olan içerikler eğer herhangi bir hashtag kullanmıyorsa bu sefer de Google Fotoğraflar'da kullanılana benzer görüntü tanıma teknolojisi devreye girecek.

Eğer keşfet sekmesi belirtildiği gibi olacaksa, şuan kullanılan hikayeler akışı da kaldırılmış olacak. Paylaşılan görselde de dikkat ederseniz (sağ taraftaki yeni tasarım) hikayeler akışı görünmüyor. Yeni keşfet arayüzü şimdilik test aşamasında ve ne zaman kararlı sürümle yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok.

https://www.androidpolice.com/2018/04/19/instagram-tests-redesigned-layout-explore-tab/