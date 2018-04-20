Google, evrensel sohbet uygulaması "Chat" üzerine çalışıyor

Google, bu zamana kadar pek çok sohbet uygulaması yayınladı. İçlerinde başarılı olan da oldu başarısız olanları da. Ancak hiç biri WhatsApp, Telegram veya iMessage'ın başarısını yakalayamadı. Şirket şimdi de SMS ve uygulamalar arasındaki mesajlaşma karmaşasını ortadan kaldırıp kullanıcıları tek bir uygulamada toplamayı hedefliyor. Google, akıllı telefonlarda gömülü olan SMS uygulamasını Zengin İletişim Servisleriyle (RCS) desteklenmiş Google Chat mesajlaşma uygulamasını duyurdu.

Google'ın yeni mesajlaşma uygulaması Google Chat, SMS servislerinin RCS ile desteklenmesinden oluşuyor. Bu ne anlama geliyor? Mevcut SMS uygulaması üzerinden tıpkı WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarda olduğu üzere, yüksek çözünürlükte resim veya video gönderimi, okundu ve yazıyor bilgisi gibi özellikler eklenecek. Bu sayede internetinizin olmadığı durumlarda SMS uygulamasını diğer mesajlaşma uygulamaları gibi kullanabileceksiniz. Yakın zamanda haberini yaptığımız Android SMS uygulamasının web sürümünün de bu sistemle ilişkili olabileceğini söylesek sanırım yanılmış olmayız.

Google Chat, Apple'nin iMessage uygulamasına rakip görünse de aslında tam olarak öyle değil. Sistem, SMS hizmetinin RCS ile desteklenmesi ile çalışıyor. Google Chat hem Android hem de iOS cihazlarına destek verebileceği için de iMessage'dan kendini ayırmış oluyor. Sistmein Uygulama hakkında bir dip not geçelim. Google Chat şuan için uçtan uca şifreli değil ve 3. kişilerin mesaj trafiğine girip, gidip gelen mesajlarınızı okuyabilir. Durumun elbette bu şekilde kalacağını sanmıyoruz. Google, uygulamayla ilgili çalışmalarına güvenlik için uçtan uca şifreleme protokolünü de mutlaka ekleyecektir.

https://www.theverge.com/2018/4/19/17252486/google-android-messages-chat-rcs-anil-sabharwal-imessage-texting