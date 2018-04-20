Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, evrensel sohbet uygulaması "Chat" üzerine çalışıyor

Google yeni bir sohbet uygulaması üzerine çalıştığını duyurdu. Google Chat ismi verilen uygulama, mesajlaşma karmaşıklığına son verip, kullanıcıları tek bir uygulamada toplamayı amaçlıyor.
1 yıl
2,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, bu zamana kadar pek çok sohbet uygulaması yayınladı. İçlerinde başarılı olan da oldu başarısız olanları da. Ancak hiç biri WhatsApp, Telegram veya iMessage'ın başarısını yakalayamadı. Şirket şimdi de SMS ve uygulamalar arasındaki mesajlaşma karmaşasını ortadan kaldırıp kullanıcıları tek bir uygulamada toplamayı hedefliyor. Google, akıllı telefonlarda gömülü olan SMS uygulamasını  Zengin İletişim Servisleriyle (RCS) desteklenmiş Google Chat mesajlaşma uygulamasını duyurdu.
Google'ın yeni mesajlaşma uygulaması Google Chat, SMS servislerinin RCS ile desteklenmesinden oluşuyor. Bu ne anlama geliyor? Mevcut SMS uygulaması üzerinden tıpkı WhatsApp, Telegram gibi uygulamalarda olduğu üzere, yüksek çözünürlükte resim veya video gönderimi, okundu ve yazıyor bilgisi gibi özellikler eklenecek. Bu sayede internetinizin olmadığı durumlarda SMS uygulamasını diğer mesajlaşma uygulamaları gibi kullanabileceksiniz. Yakın zamanda haberini yaptığımız Android SMS uygulamasının web sürümünün de bu sistemle ilişkili olabileceğini söylesek sanırım yanılmış olmayız.
Google Chat, Apple'nin iMessage uygulamasına rakip görünse de aslında tam olarak öyle değil. Sistem, SMS hizmetinin RCS ile desteklenmesi ile çalışıyor. Google Chat hem Android hem de iOS cihazlarına destek verebileceği için de iMessage'dan kendini ayırmış oluyor. Sistmein Uygulama hakkında bir dip not geçelim. Google Chat şuan için uçtan uca şifreli değil ve 3. kişilerin mesaj trafiğine girip, gidip gelen mesajlarınızı okuyabilir. Durumun elbette bu şekilde kalacağını sanmıyoruz. Google, uygulamayla ilgili çalışmalarına güvenlik için uçtan uca şifreleme protokolünü de mutlaka ekleyecektir.

https://www.theverge.com/2018/4/19/17252486/google-android-messages-chat-rcs-anil-sabharwal-imessage-texting Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 1 yıl
Whatsap, hangoust vb chat uygulamalarından ayrılan kısmı bildiğimiz sms protokolleriyle şebeke kullanılarak mesajlar iletilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firtinax 1 yıl
Google talk, Hangouts v.s....
Kimsenin kullanmadığı ve sadece Android'i şişiren uygulamalar yığını..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Kaçıncı, ben sayamadım da...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Android Message olayının yerini mi alacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 1 yıl
Bu uygulama donanimhaber gibi forumların sonu olabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iPhone SE 2'de kulaklık girişi yer almayabilir 1 yıl LG G7 ThinQ özel Google Assistant tuşuyla gelecek 1 yıl Instagram, yeni keşfet arayüzünü test ediyor 1 yıl The Division filmini yönetecek isim belli oldu 1 yıl Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Haftalık anket sonuçları] 1 yıl Apple, MacBook Pro için ücretsiz batarya değişim programı başlattı 1 yıl Fotoğraf barındırma servisi Flickr, SmugMug tarafından satın alındı 1 yıl Elektronik cihazların yaydığı ısıyı yeniden elektriğe çeviren teknoloji 1 yıl Havalimanlarında kuş tehlikesine çözüm: Kartal görünümünlü drone 1 yıl İsrailli ajanlar fotoğraflarınızı almış olabilir | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Xiaomi Mi 7 bekleyenlere kötü haber 1 yıl Blockchain üzerine kurulu borsa | Kripto Para Günlüğü yeni bölüm 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook açıkladı: iOS ve MacOS birleşmeyecek 1 yıl 28. yaş gününü kutlayan Hubble'dan göz kamaştırıcı fotoğraf "Lagün Nebulası" 1 yıl Lada, Vesta Cross Sedan modeli ile arazi araçlarına göz kırptı 1 yıl Netflix ön izleme özelliği iOS uygulamasında başladı 1 yıl Tesla yönetiminin, fabrikadaki işçi yaralamalarını gizlediği ortaya çıktı 1 yıl Yargıtay, kilometresi düşürülen araçla ilgili iade kararı verdi 1 yıl AMD Ryzen 7 2700X'i zorlamak l -185 derecede çalıştırdık 1 yıl Savunma sanayiinde yerli motor devrimi: Zorunlu hale gelecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, evrensel sohbet uygulaması "Chat" üzerine çalışıyor Sonraki Apple'ın, saatte 200 iPhone'u parçalarına ayıran yeni robotu Daisy ile tanışın 1 yıl Microsoft, Windows Phone satışlarına son verdi 1 yıl Birleşik Krallık'tan tarihi rekor: Tam 55 saat kömür temelli enerji kullanılmadı 1 yıl God of War'un yapımcısı, övgüler sonrasında göz yaşlarını tutamadı (Video) 1 yıl Steam'de 49 TL'ye Satellite Reign oyunu kısa süreliğine ücretsiz 1 yıl HAVELSAN, İletee adında WhatsApp benzeri bir platform geliştiriyor 1 yıl LinkedIn'in "otomatik doldur" özelliği kullanıcı verilerinin çalınmasına neden oluyor 1 yıl Bitcoin yerinde sayıyor Ripple uçtu 1 yıl Vladimir Putin'in zırhlı limuzini güvenlik testlerinden geçti 1 yıl Intel giyilebilir cihaz macerasına son verdi 1 yıl Amazon Alexa hoparlörler araçlara da giriyor 1 yıl Honor markası artık dizüstü bilgisayarlarda 1 yıl Yeni Windows 10 yüklü Dell Alienware oyuncu dizüstü bilgisayarı Core i9 işlemci ve GTX 1080 ekran kartı ile geliyor 1 yıl Huawei, Kirin işlemcilerini diğer şirketlere satmayacak 1 yıl Qualcomm, 1 milyar dolar tasarruf etmek için 1.500 çalışanı işten çıkarıyor 1 yıl Moto G6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl ZTE'nin 8 GB RAM'li oyuncu telefonu Nubia Red Magic resmen tanıtıldı 1 yıl Kripto para piyasasına bir dev daha dâhil oluyor 1 yıl Moto E5 serisi karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl DH mobil uygulamasının yeni özelliklerini herkesten önce test edin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim