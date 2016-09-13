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Instagram "yorum filtreleme" özelliği nasıl kullanılır?

Instagram’ın ilk etapta yüksek takipçili profillerde hayata geçirdiği yorum filtreleme özelliği artık herkesin kullanımına açıldı. Peki sosyal ağda istenmeyen yorumları nasıl engelleyebilirsiniz?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
29,3b
2
7
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüz sosyal medya kullanıcılarının en çok şikayetçi oldukları konuların başında şüphesiz istenmeyen türden yorumlar geliyor. Öyle ki bazı "kendini bilmez" internet kullanıcıları karşısındaki kişilere istedikleri gibi hitap ederek konuşabileceklerini düşünüyorlar. Haliyle eleştiri dozunun kaçmasıyla birlikte hakaret, küfür, argo, taciz ve cinsel içerikli yorumlar oldukça can sıkıcı bir hal alıyor.
Durumun farkında olan Instagram ise 500 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla birlikte platformun "temiz" yapısını koruyabilme adına kısa süre önce yorum filtreleme özelliğini devreye almıştı. İlk etapta sadece ünlü isim ve markalara sunulan yenilik artık herkes tarafından kullanılabiliyor. Yorum filtreleme tahmin ettiğiniz gibi istemediğiniz mesajların otomatik şekilde engellenmesini sağlıyor. Böylelikle belirleyeceğiniz kelimeleri içeren tüm yorumlar profilinizde görüntülenmiyor.

Instagram yorum filtreleme özelliği nasıl kullanılır? 

Mobil uygulama üzerinden profilinize girdikten sonra "Ayarlar" seçeneğinin altındaki "Yorumlar" sekmesi aracılığıyla filtrelemeyi aktifleştirebilirsiniz. Bu bölümde Instagram tarafından belirlenen varsayılan anahtar sözcükleri kullanabilir ya da engellenmesini istediğiniz kelimeleri aralarına virgül koyarak "Özel Anahtar Sözcükler" alanına girebilirsiniz.
Web sürümünde ise oturum açtıktan sonra buradaki sayfa ile aynı ayarları yapabilmeniz mümkün. Özellikle yüksek takipçi sayısına sahip profillerde yorumların denetimini kolaylaştıracak yeniliğin yanı sıra sizi rahatsız eden kişileri direkt engellemek en sağlıklı çözümlerin başında geliyor.

http://blog.instagram.com/post/150312324357/160912-news Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
"gt, geri takip, takip, anında takip" gibi filtre ayarlayabilirsin aslında
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BekirTemel 3 yıl
iyiymiş
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ardaq 3 yıl
adam küfür engellemek için aklına gelen tüm küfürleri türlü türlü yazacak yani. türkçe'de küfür bitmez :d istemediğini engelle geç. (tabii varsa bilmiyorum)
hem herkes görsün, takipçi kasayım istersin hem "kurye" takip ederse taciz etti dersin. aynı mantık. kendini topluma açıyorsan herkesi olduğu gibi kabul edeceksin. benim görüşüm budur.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Ama bazıları yazım kurallarına uymadan yazıyor hatta harflerden şekil bile çizebiliyor. Bunlara çözüm yok mu?
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lido 3 yıl
instagramdaki yorumların %90 ı geri takip gt son foto karşılıklı gibi saçmalıklardan oluşuyor zaten
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DH Misafiri 3 yıl
"gt, geri takip, takip, anında takip" gibi filtre ayarlayabilirsin aslında
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Barni Moloztaş 3 yıl
Sonunda geldi bu özellik.
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