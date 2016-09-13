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Xbox Scorpio, PS4 Pro’dan çok daha güçlü olacak

Kısa süre önce PlayStation 4 Pro modelini görücüye çıkaran Sony’e cevap çok gecikmeden geldi. Microsoft cephesinden yapılan açıklamada Xbox Scorpio’nun PS4 Pro’dan çok daha güçlü olacağı belirtildi.
2 yıl
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22
Oyun Konsolları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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PlayStation Meeting etkinliğinde tanıtılan, donanımsal açıdan önemli birtakım iyileştirmelerin yer aldığı PlayStation 4 Pro modeli tartışmaları da beraberinde getirdi. Öyle ki 4K Blu-Ray ve bazı oyunlar için mod desteği sunmayacağı belirtilen konsol bu yüzden oyunseverlerin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.
Diğer taraftan bir röportajında Xbox’ın asıl rakipleri olmadığını söyleyen Sony Interactive Entertainment Başkan ve Global CEO'su Andrew House, PlayStation’ın bir numaralı rakibinin PC platformu olduğunu dile getirmişti.

Xbox Scorpio bariz şekilde daha güçlü olacak

Sony her ne kadar rekabete farklı bir pencereden baksa da Microsoft bu konudaki net duruşunu korumaya devam ediyor. Zira şirket yöneticilerinden Albert Penello verdiği son röportajda Xbox Scorpio’nun üstün donanım özellikleriyle yüksek grafik kalitesi sunacağını, PlayStation 4 Pro modelinden ise bariz şekilde daha güçlü olacağını açıkladı.
Xbox Scorpio’nun piyasadaki tüm konsollara üstünlük kuracağının altını çizen Penello, oyuncuların performans farkını hissedebilmeleri için Microsoft’un fiyat konusunda cüretkar davranabileceğini belirtti. Yayınlanan video ve görsellerde "Bugüne kadarki en güçlü oyun konsolu" sloganını kullanan Xbox Scorpio'nun 2017 yılında tanıtılması bekleniyor.

http://www.polygon.com/2016/9/7/12841596/microsoft-xbox-scorpio-playstation-4-ps4-pro-more-powerful Yorum Yaz
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S1NAGER 2 yıl en beğenilen
hay prosunuda scorpiosunun da konsolların moku çıktı
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Virinom 2 yıl khytr89
khytr89
Sony nin xbox diye belirtmesine gerek yok ki bilgisayar demek microsoft demek o da = xbox

Ah şu eksi butonu
khytr89Sony nin xbox diye belirtmesine gerek yok ki bilgisayar demek microsoft demek o da = xboxAh şu eksi butonu...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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MttMustafa 2 yıl
Microsoft Scorpio için elini çabuk tutmalı yoksa bir anlamı kalmayacak. 1 yıllık aralıkta kim bilir ne kadar PS4 Pro satılır.
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Celonfix 2 yıl
Xbox scorpio çıkana kadar millet ps4 proyu almış olacak. Bunlardan biride benim. Windowstaki kare kare tasarımı görmek yetmiyormuş gibi xboxtada çekemem o berbat tasarımı.
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Ferucci 2 yıl
Sony:Aman çokta tırstım canıım çokta korktum tınnnnn.
Siz scorpioyu çıkarana kadar sony birsürü ps4 pro satacak sonra da scorpiodan kısa süre sonra scorpiodan biraz daha güçlüsünü tanıtıp yine kendi konsolunu satacak microsoft hata üstüne hata yapıyor
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DH Misafiri 2 yıl
Donanım özellikleri dedikleri gibi üstün olursa belki aradaki farklı kapatabilir.
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BekirTemel 2 yıl
anlamadığım şu,güçlü olan mı bizim için anlam ifade etmeli yoksa en iyi performans ve oyunları sunacak olan mı? Konsol alıyoruz arkadaş sistem almıyoruz ki biz güç savaşları içinde kalalım.
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hidrojennn 2 yıl
ps4 pro eldeki kuş (yakında satılacak) xbox scorpio teldeki kuş (çooook sonra çıkacak)
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lido 2 yıl
Bunlarda benim babam senin babanı döver kafasına girdiyse artık her sene yeni bir konsol çıkar
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d@ki 2 yıl hidrojennn
hidrojennn

ps4 pro eldeki kuş (yakında satılacak) xbox scorpio teldeki kuş (çooook sonra çıkacak)

kardeş eğer konsoldan bir umut yada diğer değişle of daha iyi oynanabilirlik filan istiyosan önce çıkanı değil biraz dişini sık xbox scorpio bekle çünkü gerçekten bu sefer sony gömücek xboxbenden sölemesi
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eric13 2 yıl
Vega ve Zeni kullanacaklar muhtemelen
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Barni Moloztaş 2 yıl
Konsolların özelliği vardı 8-9 senede bir çıkardı şimdi 3 senede bir
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pisrabbit 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
Konsolların özelliği vardı 8-9 senede bir çıkardı şimdi 3 senede bir

İşlemciler ve ekran kartları da öyleydi
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MttMustafa 2 yıl
Microsoft Scorpio için elini çabuk tutmalı yoksa bir anlamı kalmayacak. 1 yıllık aralıkta kim bilir ne kadar PS4 Pro satılır.
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DH Misafiri 2 yıl
Donanım özellikleri dedikleri gibi üstün olursa belki aradaki farklı kapatabilir.
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tobepeople 2 yıl MttMustafa
MttMustafa

Microsoft Scorpio için elini çabuk tutmalı yoksa bir anlamı kalmayacak. 1 yıllık aralıkta kim bilir ne kadar PS4 Pro satılır.

Ne kadar satıldığının önemi yok ,satıp alacaklar direk dedikleri gibi olursa sonuçta !
Ancak ben bilgisayar varken konsola hala sıcak bakamıyorum her türlü daha önde bilgisayar misal 5-6 yıl oldu bilgisayarımı kuralı hala oyunları gayet akıcı şekilde ve performanslı olarak oynayabiliyorum ekran kartı sıkıntı çıkartıyor 3 yılda bir defa onu da satıp ikinci el alıyorsunuz yine sorun kalmıyor :D
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DH Misafiri 2 yıl
İşletim sistemi olarak bakıyorsun konuya. Olay aslında donanım yapısıyla ilgili. Sony açıklamasında Microsoft işletim sistemli bilgisayarları ima etmiyor. Üstün donanım özelliğindeki bilgisayarlar rakibimiz diyor.
Ne Xbox ne de PlayStation sahibiyim, sadece yanlış değerlendirdiğini belirtmek istedim.
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S1NAGER 2 yıl en beğenilen
hay prosunuda scorpiosunun da konsolların moku çıktı
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