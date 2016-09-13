Xbox Scorpio, PS4 Pro’dan çok daha güçlü olacak

PlayStation Meeting etkinliğinde tanıtılan, donanımsal açıdan önemli birtakım iyileştirmelerin yer aldığı PlayStation 4 Pro modeli tartışmaları da beraberinde getirdi. Öyle ki 4K Blu-Ray ve bazı oyunlar için mod desteği sunmayacağı belirtilen konsol bu yüzden oyunseverlerin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

Diğer taraftan bir röportajında Xbox’ın asıl rakipleri olmadığını söyleyen Sony Interactive Entertainment Başkan ve Global CEO'su Andrew House, PlayStation’ın bir numaralı rakibinin PC platformu olduğunu dile getirmişti.

Xbox Scorpio bariz şekilde daha güçlü olacak

Sony her ne kadar rekabete farklı bir pencereden baksa da Microsoft bu konudaki net duruşunu korumaya devam ediyor. Zira şirket yöneticilerinden Albert Penello verdiği son röportajda Xbox Scorpio’nun üstün donanım özellikleriyle yüksek grafik kalitesi sunacağını, PlayStation 4 Pro modelinden ise bariz şekilde daha güçlü olacağını açıkladı.

Xbox Scorpio’nun piyasadaki tüm konsollara üstünlük kuracağının altını çizen Penello, oyuncuların performans farkını hissedebilmeleri için Microsoft’un fiyat konusunda cüretkar davranabileceğini belirtti. Yayınlanan video ve görsellerde "Bugüne kadarki en güçlü oyun konsolu" sloganını kullanan Xbox Scorpio'nun 2017 yılında tanıtılması bekleniyor.

http://www.polygon.com/2016/9/7/12841596/microsoft-xbox-scorpio-playstation-4-ps4-pro-more-powerful